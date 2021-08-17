婚戒和蜜月怎麼選？她嘆「預算只夠一項」 過來人揭關鍵
結婚是人生中的大事，不僅需要兩人彼此相愛，更牽涉到雙方的家庭。且結婚過程中的方方面面也都離不開金錢的考慮，並不是靠著感情就能解決所有問題。就有網友詢問大家，若想要結婚但是預算有限，「婚宴、鑽戒、婚紗、蜜月旅行」只能選一個的話，該怎麼選才對？問題一出引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 12:37:14
原PO在PTT發文表示，「如果要結婚but預算有限的情況下」，婚宴、鑽戒、婚紗、蜜月旅行若只能選一樣，「女孩兒們會怎麼選啊？」
文章發佈後掀起討論，許多網友認為蜜月旅行最值得，紛紛留言回覆說，「沒買鑽戒，戒指沒啥用平時也不戴」、「蜜月旅行最值得，鑽戒最中看不中用」、「當然蜜月旅行阿」、「蜜月旅行最實在，其他不重要」、「一定是蜜月，平常不會有這麼長的假給你出去玩，鑽戒最沒用，有錢買一克拉不如出國玩」、「蜜月最值得。戒指買便宜幾千元心意到就好」、「蜜月，其他都是假的」、「鑽戒最廢，買了就跌，然後轉賣二手價超差」。
但覺得鑽戒才是最具意義的也大有人在，「婚戒，因為平常不會花這個錢」、「鑽戒，因為離婚還能帶走」、「鑽戒，兩三萬的就夠。畢竟平常就會戴戒指，旅遊以後再一起就好」。
另外也有網友認為，「可以都不要嗎，我懶」、「小朋友才選擇，我全都要才是正解」、「個人覺得能夠在海外拍婚紗應該是最吸引我」、「選婚紗照，因為過了時間就不想拍了」。（編輯：倪浩軒）