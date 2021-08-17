新聞播一半塔利班突然來電　女主播結巴瞬間恢復鎮定

阿富汗迅速淪陷，極端組織塔利班（Taliban）連日拿下阿富汗多座要城後，15日進到首都喀布爾（Kabul），成功占領總統府，宣告阿富汗政府垮台。各大媒體紛紛報導塔利班相關消息，不過英國《BBC》女主播哈基姆（Yalda Hakim）則是在播報新聞途中，意外接到了來自塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）的電話，起初哈基姆有些許慌張，但隨後馬上恢復冷靜，並且與對方進行了長達32分鐘的訪談，讓同事大讚哈基姆的專業。





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根據《澳洲新聞網》（News.com.au）報導，當時哈基姆正在播報途中，突然接到了來自塔利班發言人夏亨的電話。哈基姆接到電話時，起初似乎有些驚訝，但表情維持的不動聲色。不過在與夏亨開始對話時，似乎還是有點緊張，一連問了夏亨，「聽得見嗎？能說話嗎？可以請你介紹自己嗎？」夏亨相對冷靜的自我介紹過後，哈基姆迅速恢復冷靜，並針對塔利班攻陷阿富汗一事，向夏亨進行提問。





▲塔利班發言人夏亨突然打電話給《BBC》女主播哈基姆。（圖／美聯社／達志影像）

報導指出，夏亨在訪談時，提出了塔利班的政治承諾，包含會確保喀布爾人民的財產和生命安全，不會對任何人進行報復，並且承諾將會尊重婦女權利，允許她們接受教育。夏亨提到當時他們正接到指示，不要進入喀布爾，他們也正在等待和平移轉權力。





突如其來的訪談過後，哈基姆的同事紛紛稱讚他在接到電話時能夠保持鎮定，還進行了試探性的採訪。一名《BBC》電視樓層經理在推特上表示，「自己從未見過這種情況，塔利班發言人打電話到哈基姆的手機，現場轉播室將嘉賓麥克風對準話筒」，這名經理進一步表示，「時機就是一切，這沒有辦法重新再安排一次。」另一名播報員米爾（Aasmah Mir）則是大讚，「《BBC》對塔利班的採訪真是令人興奮，全程整整32分鐘。哈基姆絕對是個大BOSS，」





報導指出，哈基姆是一名澳洲記者、主播與紀錄片製作人，但她其實是在阿富汗出生。在阿蘇戰爭發生時，他當時還是六個月大嬰兒，家人帶著他騎馬逃到巴基斯坦，在1980年代中期才到澳洲定居。





（哈基姆訪問片段）



