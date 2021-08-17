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美撤軍阿富汗是要準備抗中？專家：台灣地位可能更加重要

▲許多因為美國撤軍阿富汗一事，而質疑美國承諾可信度的人，會將阿富汗情勢與台灣相比，主張不可相信及依賴美國，並擔心北京會藉機試探華府的承諾可信度。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲許多因為美國撤軍阿富汗一事，而質疑美國承諾可信度的人，會將阿富汗情勢與台灣相比，主張不可相信及依賴美國，並擔心北京會藉機試探華府的承諾可信度。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-17 12:23:10

美軍撤出阿富汗後，武裝組織塔利班迅速控制首都喀布爾及多數地區，在美國國內和國際社會都掀起極大的爭議，反對者批評美國撤軍草率，不顧阿富汗人民的死活，並有人拿阿富汗的狀況與台灣比較，認為中國可能藉此機會對台灣採取行動，以測試美國對台灣安全的保證。然而，也有專家接受外媒專訪時分析，美國從阿富汗撤軍，不排除是為了更專注於與中國的競爭，這種情況下，台灣的重要性可能會被凸顯，與阿富汗發生的事並不相同。

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根據《美國之音》報導，前美國國防部長辦公室主任博斯科(Joseph Bosco)認為，阿富汗的情勢令人沮喪、是個難以相信的悲劇，在這種情況下，中國可能會採取某些行動，考驗美國的國家意志，特別美方的承諾現在並不太被看好；中國、北韓，都可能會利用這個機會測試拜登政府，看他們對盟友的保證是否可信，所以拜登總統應該發出明確的信息，告訴任何美國的敵人，不要利用美國此時面臨的困境，在別的地方挑戰華府。

博斯科也希望，阿富汗情勢能夠提供一個機會，讓美國改變戰略模糊策略，對台灣改採戰略清晰政策，做出更明確的安全保證，如此才符合台灣、美國和地區的整體利益。

美國華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻(Sun Yun)則指出，中國媒體或學者，把阿富汗與台灣拿來比較，是一種「攻心戰術」，目的是要告訴台灣人民，美國不可靠，但這種比較方法站不住腳，認為：「正是因為美國與中國有大國競爭關係，也正是因為美國要把它的注意力及政策上的資源，更多的轉移到跟中國有關的方面，才使得從阿富汗撤軍變得更加重要，或者說，變成重中之重。」

孫韻也分析，雖然拜登政府因為阿富汗撤軍一事，受到很多非議和批判，但若撤軍是為了讓美國能更專注於對中競爭，那麼台灣應該是從中間獲益的，而不是蒙受損失，將使台灣在美國對中國的戰略，或美國整體國安戰略中的位置變得更加重要。關於一些對美國承諾的質疑，孫韻也認為，這是對美國政策的一種歪曲：「美國一直有在告訴阿富汗政府和軍方，對於阿富汗的安全，他們必須承擔起責任，不能所有的責任、資源都要求美方提供，在這點上我覺得阿富汗跟台灣也是不可同日而語的，因為台灣不論是國民黨還是民進黨執政，對於維護自己的國家安全，所表現出來的決心、願意付出的資源，都與阿富汗完全不能相比。」

至於北京是否會藉此機會測試美國，孫韻則認為可能性不大，首先北京心裡清楚，美國從阿富汗撤軍，有很大的原因是要騰出精力和北京競爭，既然如此，此時對台灣動手不一定是最合適的時機；其次，中國在台灣問題和行動上，有自己既定的時間表和行動綱領，不會因為美國自阿富汗撤軍而有太多改變，中國對台灣的軍事施壓，主要是為了平衡美國與台灣加強關係的作為，從這個角度而言，中國對台灣問題採不採取行動，主要還是由台灣本身及美台關係的發展來決定。不過孫韻也不排除，美國自阿富汗撤軍後，如果與台灣關係有進一步升級或重大發展，中方做出較強烈反應的可能。

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