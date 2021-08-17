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聯亞EUA沒通過　陳其邁：疫苗獲取要加快腳步

▲陳其邁說，他相信中央政府很努力的，不管向國外或國內尋求更多的疫苗，所以希望在疫苗的審查也好，或者是說疫苗的獲取，還是能夠加快腳步。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁說，他相信中央政府很努力的，不管向國外或國內尋求更多的疫苗，所以希望在疫苗的審查也好，或者是說疫苗的獲取，還是能夠加快腳步。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-17 12:39:34｜2021-08-17 12:40:25

聯亞EUA沒通過，原本政府排定高端跟聯亞各產出500萬劑供民眾施打的額數，因聯亞EUA未過可能會出現500萬劑的疫苗缺口，高雄市長陳其邁認為，沒有通過食藥署規定當然就不能加入施打的疫苗的選擇，他相信中央政府很努力的，不管向國外或國內尋求更多的疫苗，希望就疫苗的審查也好，或者是說疫苗的獲取，希望中央都能夠加快腳步。

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陳其邁表示，要能夠加入整個政府施打的計畫，當然一定要有嚴格的審查，也要有專家一致性的看法，所以聯亞在EUA的審查並沒有通過食藥署規定，當然就不能加入施打的疫苗的選擇，我也相信中央政府也很努力的，不管向國外或國內尋求更多的疫苗，我們希望就在疫苗的審查也好，或者是說疫苗的獲取，希望說都能夠加快腳步。

陳其邁說，目前全台灣地方的疫苗覆蓋率平均來講大概是4成左右，希望能夠在10月的時候能夠達成中央所期待的60%的目標，據了解，像BNT疫苗也有很多的民間捐贈，補充了一些可能原來規劃上聯亞加入生產所不足的數額，相信蔡總統和行政院都很努力，試圖透過不管是商業的管道或外交的管道，努力獲得疫苗，所以疫苗我們就有多少打多少。

陳其邁強調，疫苗要打到身體才有效，其他像AZ、莫德納、BNT等等，以現有的國外資料及數字來看，對於重症住院和死亡的保護力都相當、都有效，打到身體裡面才是有效的疫苗，所以真的一方面也期待政府可以加快疫苗取得，二方面也希望市民有什麼疫苗就打什麼疫苗，輪到你就去打。

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