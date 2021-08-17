台電大樓一周爆發2起確診 指揮中心：居家隔離暫列30人
台電大樓台電總管處近一周內傳出2起確診，中央流行疫情指揮中心今（17）表示，目前整起居家隔離人數暫列30人，台電也進行全面進行清消當中。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-17 14:43:32
針對北市台電大樓傳出疫情，指揮中心指揮官陳時中說，「台電這恐怕要問市政府」，因為這牽涉到相關疫調，每個地方情況都有所不同，要根據員工接觸時間、工作時間不同，依據現場事實去做現場判定；不過，現在聽起來市府的措施「是比較鬆」，但地方政府應該有他的理由。
另外，台電大樓疫情傳出有孕婦個案，指揮中心發言人莊人祥表示，此個案剛確診，還沒列入案號，但有關她是不是懷孕，沒有進一步說明，目前所知是有一位30幾歲女性員工，於11日因為有同事確診而做檢驗，當時候是陰性，但在14日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，在昨（17）日快篩陽性，目前正入院治療當中；台電也進行全面進行清消當中，目前居家隔離人數暫列30人。
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