聯亞未過EUA將申訴　陳時中：需提出具體實驗計畫

有關聯亞有意對緊急使用授權EUA未過提出申訴，並改用Delta株作為標準申請重審。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）回應，聯亞未能通過EUA審查，若要申訴要提出理由與計畫交由食藥署審查。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-17 15:09:28
聯亞疫苗昨日因中和抗體效價偏低，未獲食藥署准許專案製造，昨日晚間聲明稱將提出申訴，並期望EUA審查能納入Delta變異株等數據。
對此，陳時中今於指揮中心記者會上回應，聯亞疫苗EUA審查未能通過，是根據EUA的技術性審查基準，如果他們認為有相關理由證明該疫苗有益防疫，需提出具體的實驗計畫，並交由食藥署進行審查。
另外，聯亞疫苗的抗體數據與審查會議紀錄是否會公開，陳時中強調，聯亞未通過EUA，表示未來不會上市，所以政府不會主動公布相關數據，也沒有公布的必要，但如果聯亞願意公布，「我們也沒意見」；至於審查的會議記錄都會公開，會依照審查高端時的同樣規格，但後續技術性資料就不會公布。
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