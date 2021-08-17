疫苗護照何時成行？陳時中：現階段只宜推「數位證明」
針對我國何時會制定「疫苗護照」或相關證明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）回應，昨日經專家會議討論，由於目前疫苗覆蓋率仍不算高，擔心未打疫苗民眾進出特定場所受到限制，因此不宜推動通行證，但現階段可先推出疫苗數位認證的相關措施。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-17 15:52:08
陳時中今於指揮中心記者會上強調，昨日指揮中心法制組有邀集專家針對疫苗認證進行討論，會中討論到這樣的認證要以哪種名稱才能表達完整，且具有適用性，以避免外界誤解需有這樣的證明才能出入特定場合。
陳時中強調，推動疫苗數位證明的角度是不會停，但如果把這樣東西當作某種通行證來看，現階段恐怖不宜來做，因此相關證明的使用方式還需改日再進一步討論。
指揮中心副指揮官陳宗彥也表示，昨日的會議大家僅是充分交換意見，但專家認為現在疫苗人口覆蓋率還沒過半，因此不宜推動通行證，但學者也沒特別指出疫苗要達到哪個比例才適合。
另針對民眾如果到帛琉施打美國嬌生疫苗，是否能獲得政府證明。陳時中說，民眾要根據國內規範來施打，但旅遊泡泡相關政策都還未定案，若是在旅遊時擅自混打其他廠牌疫苗，要等到有相關規定開放後，才能獲疫苗認證。
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