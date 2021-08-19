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郭董BNT將於中秋節前夕抵台？陳時中：等確定後會再報告

▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-19 14:38:34｜2021-08-19 15:48:59

今（19）日有消息傳出，鴻海、台積電等團體所洽購的BNT疫苗，有望在中秋節前夕抵台。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今簡短回應，等確定後會再跟大家報告。

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今日媒體報導稱，鴻海與台積電一同捐贈的1500萬劑BNT，在鴻海集團創辦人郭台銘親自催貨下，有望在9月21日引進台灣。不過，對此陳時中不願證實，今於指揮中心記者會上僅稱「等我確定後再跟大家報告」。

隨後，陳時中在媒體逼問下笑稱，「大家都知道我不能說」，但他也不否認，情況是樂觀的，有確定會跟外界報告。

另針對該傳聞，永齡基金會執行長劉宥彤也僅回應，「一切都在努力中」，對於媒體臆測的各種疫苗到貨時間點，他不予評論，目前郭台銘和永齡工作同仁對於催促疫苗到貨，將盡最大努力。

▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，累計確診14488例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，累計確診14488例。（圖／NOWnews今日新聞製表）

▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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