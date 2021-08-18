金曲32／李浩瑋隨時戴著「幸運物」　背後故事有洋蔥

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▲李浩瑋分享得知入圍金曲獎心情。（圖／翻攝李浩瑋IG）

▲▼李浩瑋透露會戴著媽媽給他的項鍊去金曲獎。（圖／翻攝李浩瑋IG）

理想混蛋、YELLOW黃宣、熱寫生、青虫aoi、?te壞特，李浩瑋認為這些一起入圍者都很努力的在音樂產業努力，所以不會覺得哪一位是競爭對手，「他們都是很厲害的創作人、音樂人，在領域上發揮所長。」他也表示，這些入圍者中最欣賞黃宣，不避諱地稱讚對方在音樂上真的很厲害。