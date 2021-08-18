金曲32／李浩瑋隨時戴著「幸運物」　背後故事有洋蔥

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李浩瑋直言，其實對於金曲獎一開始並沒有抱持著太多期待，所以得知入圍的時候很震驚，「金曲入圍這件事，不是對我自己的肯定，還有背後團隊的努力，非常開心，覺得值了！」而爸爸知道他入圍後，還特別打電話給他，激動的對他說：「你做到了！」
李浩瑋不諱言的說，小時候他不愛讀書，讓父母很擔心，尤其是高中的時候，周邊的人都在為成績努力，他反而心思不在課業上，還會在上課時間睡覺，唯一喜歡做的事情，就是做音樂，所以當時家人反對他走上音樂路，逐漸做出成績後，才讓父母放下心，他提到自從遇見音樂後，對音樂有一個很大的想像，「我對音樂很有熱情，一開始的想法是當音樂製作人。」所以大學考上了流行音樂系，證明自己的決心。
至於金曲獎當天會帶著什麼幸運物給自己增添好運，李浩瑋拉起戴在脖子上的項鍊表示：「我會戴著媽媽給我的21歲生日禮物，它對我來說意義重大。」他提起這條項鍊背後的故事，他剛出道時，還在摸索如何做音樂，也不擅長言詞、表達，種種事情讓他很沒自信，害怕自己能力不足，導致心理壓力很大，所以媽媽為了鼓勵他，特別訂製了這條項鍊給他，「她鼓勵我所有事情都能達成，我媽給我很大的信心，讓我能有穩重的心態去面對所有的事情。」
入圍第32屆金曲獎「最佳新人」的歌手除了李浩瑋，還有李友廷、理想混蛋、YELLOW黃宣、熱寫生、青虫aoi、?te壞特，李浩瑋認為這些一起入圍者都很努力的在音樂產業努力，所以不會覺得哪一位是競爭對手，「他們都是很厲害的創作人、音樂人，在領域上發揮所長。」他也表示，這些入圍者中最欣賞黃宣，不避諱地稱讚對方在音樂上真的很厲害。