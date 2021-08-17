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台灣鄰國菲律賓首現Lambda病例　本土案例從何感染？

▲菲律賓疫情狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓疫情狀況。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-17 16:00:00

離台灣相當近的菲律賓，在昨（17）日出現首例Lambda確診病例，且值得一提的是，該案例並非境外移入，而是本土案例。究竟菲律賓的疫情狀況如何呢？四方報團隊帶讀者快速了解。

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Lambda威力不容小覷，根據《紐約時報》的報導指出，綜觀 GISAID的資料，Lambda為最新且致命的變異毒株，且恐怕現有的疫苗難以抵抗它。近日疫情嚴峻的菲律賓，除了飽受Delta變種病毒的摧殘，昨（15）日也證實遭到Lambda變種病毒株入侵。而這名感染的確診者為一名35歲的懷孕婦女，在國內遭到感染。菲律賓當地媒體《Rappler》指出，首例Lambda病毒是本土確診，這是個很嚴重的問題。

這名確診者平常居住在菲律賓大區西米沙鄢（Western Visayas），雖然在周一被官方證實感染，但其實她被測出陽性反應的時間是7月22日，而且目前的她已經康復。菲律賓公共衛生部副部長兼發言人瑪莉亞·羅莎里奧·維蓋爾（Maria Rosario Vergeire）在週一時表示，當時確診者會感染是因為處於群聚感染疫情災區。

然而從篩檢出陽性到官方宣佈是Lambda病毒，菲律賓政府花了三個禮拜，且當媒體詢問發言人為何會是「本土案例」，感染源從何而來？菲律賓當局目前無法給出明確的答案，僅表示這名確診者來自社區群聚，讓菲律賓民眾憂心忡忡，因為這代表Lambda病毒可能已悄悄入侵社區，但無人知曉。

菲律賓專家則擔心，有許多變種病毒案例並未被發現，因為衛生部運用的抽樣方式為立意抽樣（purposive sampling），由研究者根據個人主觀判斷而選取最適合研究目的的樣本，這方法的優點是所耗經費不多、方便可行；但畢竟不是大規模篩檢，無法確切掌握所有的案例和感染源。

目前菲律賓疫情險峻，首都馬尼拉已經封城，措施進入第2週，但確診數仍居高不下，在14日時，菲律賓的確診病例衝上疫情爆發以來單日確診數第2高。除了菲律賓之外，台灣另一個鄰國日本，在更早之前已出現Lambda病毒。

在全球關注Delta病毒的同時，Lambda已偷偷入侵日本，根據《日本時報》，日本厚生勞動省表示，上個月一名從秘魯抵達東京羽田機場的女性在機場被查出確診COVID-19，經過檢驗後發現她感染的基因序列是Lambda，成境內首例。

日本研究專家指出，該變種病毒株大部份在中南美洲的26個國家中出沒，讓這些國家爆發疫情，且值得注意的是，智利的疫苗覆蓋率高達60%，並不低。然而Lambda卻能在今年引起智利的大規模群聚感染，可能代表它能抵抗現有疫苗。

無論如何，日本和菲律賓陸續傳出Lambda確診案例，同在亞洲的台灣近日疫情控制穩定，但也須多加小心。

如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《年底恐出現缺貨潮！越南名牌代工廠因疫情升溫停業》以利了解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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