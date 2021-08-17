中市一次性餐具暴增 議員：疫情兼顧環保

台中市議會今(17)日進行警消環衛業務質詢，議員黃守達、張玉嬿指出，疫情與限水影響，造成今年全台灣一次性餐盒使用量暴增，台中的紙餐盒回收量更較去年同期成長兩成左右。一次性容器垃圾的增加，不僅會對環境造成難以回復的影響，也讓清潔回收人員疲於奔命，環保局應宣導與政策雙管齊下，在疫情下也要能兼顧環保的工作。

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黃守達表示，全國紙餐具110年1至6月回收量為7萬4087公噸，較109年同期的6萬8692公噸增加7.85%；而台中109年1至6月紙餐具回收量為1萬4310公噸，110年1至6月紙餐具回收量1萬7041公噸，較去年同期增加2731公噸，暴增19%，可見台中一次性餐具的使用量相當驚人。

黃守達說，台中市自5月22日起就禁止餐飲內用，且外送盛行，相應的也造成垃圾量大增。若全部外食，一個人一個禮拜會製造出的餐盒垃圾量就相當可觀。且許多餐飲店家因疫情考量，多不讓消費者使用自備餐具。後疫情時代來臨，對於紙容器、塑膠容器使用量的大增，環保局應有完善對策，讓市民不必在環保與防疫之間二選一。

黃守達、張玉嬿共同要求，台中市應研議推行「循環容器租借服務」。環保署在去年與台南共推「環保外送」；桃園也在去年11月推出環保容器共享借用平台，今年更推出優化2.0借還系統，超商裡提供循環杯讓消費者選用，用手機即可借還。清洗殺菌只要符合衛福部公告餐具「清洗良好作業指引」並做好相關配套，就不用擔心食器汙染的問題。對於垃圾源頭減量，環保局要有更積極的作為。

環保局表示，因疫情關係外帶餐具增加，導致資源回收量增加，紙容器回收量雖有增加，但市府將持續宣導紙容器回收，宣導民眾在紙容器使用後，清除食物殘渣，並簡易清洗或擦拭後，與紙類分開回收。紙容器回收後，可循資源回收再利用體系回收再利用，另行政院環境保護署也有補貼處理業者處理紙容器，讓紙容器去化無虞。

環保局指出，為提升紙容器回收成效，行政院環境保護署今年6月21日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵循事項」，並自10月1日起正式實施，明確規範內用使用紙餐具的便當店及自助餐店，應設置紙餐具回收設施，環保局也積極輔導台中市列管自助餐店及便當店業者計321家，均已設置紙餐具回收設施，宣導消費者於用餐後做好「清、分、疊」的回收方式。