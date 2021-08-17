塔利班20年後東山再起　閃電重奪阿富汗政權

自從美國宣布撤離在阿富汗的駐軍之後，極端組織塔利班5、6月隨即開始攻城掠地，短短不到40天攻陷阿富汗、進入首都喀布爾，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）倉促逃亡。阿富汗風雲變色，讓全球為之震驚之餘，更加好奇塔利班究竟是如何將阿富汗打得潰不成軍。





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2001年塔利班拒絕交出賓拉登（Osama bin Laden），促使美國在同年10月開始對阿富汗採取軍事行動，僅花了37天就推翻了塔利班政權。自那之後，塔利班處處與美國領頭的國際聯盟以及阿富汗政府處處作對，並且透過販毒籌措資金與叛亂活動。隨著美國宣布撤離阿富汗駐軍，放棄「最長的戰爭」，塔利班以不到10萬名的武裝分子，將30萬阿富汗安全部隊打到潰不成軍，並重返首都喀布爾，和阿富汗政府展開權力過渡談判。





塔利班（طالبان），意即為「伊斯蘭教的學生」，是由游擊武裝分子組成，主要成員大多為普什圖人（Pashtun），是阿富汗境內主要族群。塔利班於1990年代興起，不過早在1980年代，蘇聯入侵阿富汗，各個阿富汗伊斯蘭聖戰組織奮起，在美國中情局和巴基斯坦情治單位的支援下，驅逐了阿富汗境內的蘇聯軍隊。而在蘇聯軍隊撤離之際，武裝組織內戰不斷，聲勢最浩大的塔利班以迅雷不及掩耳擴張，在1995年9月就控制了阿富汗首都與近90％國土，1996年正式掌權。





塔利班當時提出公平正義的願景，吸引不少成員加入，但在掌權、宣布成立伊斯蘭酋長國之後，塔利班創辦人歐瑪（Mullah Mohammad Omar）組建其理想的伊斯蘭社會，排斥異端、禁止公眾娛樂活動，女性也受到極大壓迫。





▲阿富汗民眾觀看報紙上神學士領導人更迭的新聞。右側黑白照片為創辦人歐瑪。（圖／美聯社／達志影像）

而在911事件之後，美國無法忍受塔利班政權掩飾蓋達組織（al-Qaeda）恐怖活動，在阿富汗境內發起軍事行動，阿富汗戰爭就此展開。僅僅數個禮拜的時間，塔利班政權遭到推翻，與此同時，聯合國安理會也實施制裁、武器禁運，塔利班領導人也成為制裁目標，高層也被禁止旅行、限制金融財產。





塔利班成員當時四處分散，逃至巴基斯坦，並在巴基斯坦安全部隊的協助下強大勢力。美軍駐守、阿富汗政府貪腐，讓塔利班打著「反殖民」的旗幟招兵買馬，反叛行動硬撐了整整20年，勢力也慢慢重新擴大。美國智庫「外交關係協會」（CFR）指出，現在擁有5.8萬至10萬名全職士兵的塔利班，已經成長到20年來最強大的時刻。





塔利班武裝分子扛住世界上最強的安全聯盟北約（NATO）以及美國政府的強力圍剿，在美軍撤出之後，全面展開軍事行動，靠著「以農村包圍城市」的策略與戰法，只用了5天就攻破9座省會，正當美軍以為喀布爾至少能撐個30天至90天才淪陷時，塔利班迅速進軍，拿下阿富汗政權。





除了塔利班的策略，阿富汗政府高層貪腐以及缺乏領導能力，也助長了塔利班的攻勢。《外交政策》先前刊出文章指出，阿富汗警察、士兵已經數個月沒有拿到薪水，武器設備供應鏈還遭竊，讓軍警轉向保護自己的家庭，不願意與塔利班一戰。





▲阿富汗在美國駐軍決定撤離後，短短一個多月就遭塔利班攻下，安全部隊在無法阻止的攻勢重創後幾乎崩潰。（圖／美聯社／達志影像）

根據《華盛頓郵報》，史丹佛大學阿富汗專家克魯斯（Robert Crews）表示，「塔利班的目的非常簡單，就是拿回2000年代失去的一切。」他們希望伊斯蘭酋長國重新掌權，並實施伊斯蘭法律。克魯斯強調，塔利班不要國會、不要選舉，只想要有一位「艾米爾」（Emir）。





目前尚不清楚，在塔利班統治之下，阿富汗的生活能否像以前一樣。阿富汗在這20年蓬勃發展，婦女也能夠擔任公職，有專家質疑塔利班是否能管理「已經發生變化的人民」。不過在塔利班重掌阿富汗之際，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）發現暴力事件急劇上升，今年上半年已經有5183名平民傷亡，且婦女和兒童所佔的比例比起以往還要高。也有許多安全專家擔心，在塔利班恢復統治之後，阿富汗可能會變成恐怖份子的避風港。



