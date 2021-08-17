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五倍券「自付1000」還是「免費發放」哪個好？民意一面倒

▲行政院推出「振興五倍券」，希望挽救國內經濟，不過，中央原先希望民眾先付一千元購買，以達消費效果，結果執政黨與在野黨雙雙皆出現反對聲浪，政策才隨風向轉變，《NOWnews今日新聞》針對該議題，進行網路民調，結果有超過9成民意，一面倒挺「免費發放」。（圖為2020年所發行之3倍券／資料照）
▲行政院推出「振興五倍券」，希望挽救國內經濟，不過，中央原先希望民眾先付一千元購買，以達消費效果，結果執政黨與在野黨雙雙皆出現反對聲浪，政策才隨風向轉變，《NOWnews今日新聞》針對該議題，進行網路民調，結果有超過9成民意，一面倒挺「免費發放」。（圖為2020年所發行之3倍券／資料照）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-17 14:52:27｜2021-08-17 15:01:08

今年中央延續三倍券政策，行政院推出「振興五倍券」，希望挽救國內經濟，為了照顧弱勢，也規劃免費發放給中低收入戶﹔不過，中央原先希望民眾先付一千元購買，以達消費效果，結果執政黨與在野黨雙雙皆出現反對聲浪，政策才隨風向轉變，《NOWnews今日新聞》針對該議題，進行網路民調，結果有超過9成民意，一面倒挺「免費發放」。

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今年「振興五倍券」的推行，行政院原先決策以1000元換5000元的方式進行，藍營第一時間出聲反對，認為不應再向民眾收錢，要求全民普發現金，隨後執政黨內也傳出不贊同的聲音，有立委主張因爲今年疫情比去年嚴重，應全面免費發放。

原本政院態度堅決，隨後8月13日英系10位立委發表聯合聲明、表態不支持，政策才180度大轉彎，確定民眾不需要再自掏腰包1000元，就能領到面額5000元的振興券。

《NOWnews今日新聞》進行針對本次爭議做民調，結果顯示有93.7％的民眾力挺「免費發放」，紛紛向中央喊話表示，「不是每個人都能拿出一千元 有想過流浪漢的感受嗎？他也是人，怎麼就拿不到該拿的」、「政府既然有心要幫助人民減輕負擔，為何不便民一點，請問，平常就沒錢吃飯的人，政府還要他先跟人借錢才可換五倍卷，那如果借不到錢，不是就不能換五倍卷了。看得到，吃不到，確定這是政府對人民體恤的心意，這不是在為難人民嗎？」等。

即便是支持免費發放，也有民眾強調希望政府能普發現金，而非以兌換券的形式，原因有「節省行政費（印刷費）、五倍券不能找零錢、省去麻煩手續、避免群聚」等，也有民眾質疑中央「都要發錢給國人了，為何政府還管我們要怎麼使用？」

不過，有6.27%的民眾支持原先的政策，能接受「自付1000元」，認為「如果沒花到自己的錢就得到，大家有用沒用都沒差反正是免費的，有用自己的錢付，不用會覺得浪費所以用得機率會比較高」、「政府為了防疫已經舉債太多，未來下一代怎麼還？」、「經濟效益大不同，而且更能達成促進消費的目標，和單純的領5千不管是券或現金，設定的目的有所不同，這是屬救濟性質。而政策上已經另有紓困方案了」等。

目前中央已決議免費發放五倍券，地方政府也推出多樣化的加碼優惠，台北未來將搭配數位化推行，新北與高雄則著重「小面額」優惠券，希望便於民眾能小額消費外，高雄也喊出五倍券加碼成六倍券，直接加碼1000元的高雄券﹔新竹縣、嘉義縣則期以搭配抽汽車、IPHONE等大獎，鼓勵民眾消費，其餘縣市也朝向鼓勵民眾前往該縣市消費的方向來制定加碼優惠。

另外，金門縣則決議，將針對縣民普發每人5,000元現金，並規劃未來視情況再發3,000元消費券，而澎湖縣也預計每人普發1,000元現金。

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