五倍券「自付1000」還是「免費發放」哪個好？民意一面倒

我是廣告 請繼續往下閱讀
原本政院態度堅決，隨後8月13日英系10位立委發表聯合聲明、表態不支持，政策才180度大轉彎，確定民眾不需要再自掏腰包1000元，就能領到面額5000元的振興券。
《NOWnews今日新聞》進行針對本次爭議做民調，結果顯示有93.7％的民眾力挺「免費發放」，紛紛向中央喊話表示，「不是每個人都能拿出一千元 有想過流浪漢的感受嗎？他也是人，怎麼就拿不到該拿的」、「政府既然有心要幫助人民減輕負擔，為何不便民一點，請問，平常就沒錢吃飯的人，政府還要他先跟人借錢才可換五倍卷，那如果借不到錢，不是就不能換五倍卷了。看得到，吃不到，確定這是政府對人民體恤的心意，這不是在為難人民嗎？」等。
即便是支持免費發放，也有民眾強調希望政府能普發現金，而非以兌換券的形式，原因有「節省行政費（印刷費）、五倍券不能找零錢、省去麻煩手續、避免群聚」等，也有民眾質疑中央「都要發錢給國人了，為何政府還管我們要怎麼使用？」
不過，有6.27%的民眾支持原先的政策，能接受「自付1000元」，認為「如果沒花到自己的錢就得到，大家有用沒用都沒差反正是免費的，有用自己的錢付，不用會覺得浪費所以用得機率會比較高」、「政府為了防疫已經舉債太多，未來下一代怎麼還？」、「經濟效益大不同，而且更能達成促進消費的目標，和單純的領5千不管是券或現金，設定的目的有所不同，這是屬救濟性質。而政策上已經另有紓困方案了」等。
目前中央已決議免費發放五倍券，地方政府也推出多樣化的加碼優惠，台北未來將搭配數位化推行，新北與高雄則著重「小面額」優惠券，希望便於民眾能小額消費外，高雄也喊出五倍券加碼成六倍券，直接加碼1000元的高雄券﹔新竹縣、嘉義縣則期以搭配抽汽車、IPHONE等大獎，鼓勵民眾消費，其餘縣市也朝向鼓勵民眾前往該縣市消費的方向來制定加碼優惠。
另外，金門縣則決議，將針對縣民普發每人5,000元現金，並規劃未來視情況再發3,000元消費券，而澎湖縣也預計每人普發1,000元現金。