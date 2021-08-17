立院丟內臟！國民黨團仍欠41萬賠償　吳思瑤將提案修法

立法院國民黨團16日赴行政院外抗議，撒了滿地假鈔後並未清掃即離去，引發輿論不滿。民進黨立委吳思瑤今（17）日表示，昨天國民黨在政院前留下滿地垃圾，同日公督盟也批評國民黨1年前因在議場丟豬內臟、噴油漆所積欠的41萬元賠償仍未付清，她將提出《立法委員行為法》修法草案，回應公督盟訴求。

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吳思瑤說，昨天國民黨在行政院前撒假鈔抗議，搏完版面拍拍屁股走人，留下滿地垃圾的景象；公民監督國會聯盟公督盟昨天也批評國民黨1年前在議場丟豬內臟、噴油漆、破壞公物所積欠的41萬賠償費用，迄今還在賴皮，欠錢不還由全民買單。

▲民進黨立委吳思瑤將提出 《立法委員行為法》修法草案 。（圖／吳思瑤辦公室提供）

吳思瑤表示，立法院各黨杯葛議事不是新鮮事，但立法者要為自己的言行負責，立院過去各黨都發生過破壞議場的情事，民進黨、時代力量都清楚賠償了，太陽花事件也清償修復費用，只有國民黨敢做不敢當，是唯一的肇逃者。

吳思瑤說，她感到有趣的是，調閱修法紀錄，第8屆國民黨居國會多數時，國民黨團提出《立法委員行為法》第七條修法，要求發生破壞公物致公帑負擔時，應由立委歲費、公費扣減，負賠償之責；同條條文國民黨甚至也提案加碼主張，國會發生嚴重非理性杯葛時，國會警察得進行排除及必要處分，以維護國會正常運作。

吳思瑤說，當個負責任的作秀者，這應當是起碼的國會自律。她也表示，將回應公督盟的訴求，提出《立法委員行為法》修法草案，看看國民黨面對過去執政時的主張，是否依舊敢提不敢當。