護膚美容消費糾紛多 竹縣消保官：依自治條例嚴辦

新竹縣政府表示，為防止業者透過賣產品送服務等方式規避法規，行政院近期公告修正「瘦身美容定型化契約應記載事項及不得記載事項」，規範瘦身美容業不得以上述方式拒絕退還金額，但臉部護膚美容卻未一併規範，引發漏洞。有鑑於竹縣護膚美容糾紛頻傳，新竹縣長楊文科指示民眾權益第一，由消保官靳邦忠呼籲，業者應提供消費者正確訊息，不得有誤導、隱匿等不當銷售行為損害消費權利，否則仍可依「新竹縣消費者保護自治條例」處3至10萬元罰鍰。





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靳邦忠指出，新竹縣上半年已受理13件護膚美容消費爭議，地點以竹北、湖口和竹東最多，消費者指控除粉刺青春痘，卻造成臉部皮膚紅腫潰爛，或打肉毒讓額頭平滑，卻腫起小山丘，還有過程中美容師不斷更換造成困擾等，主要糾紛都在業者「不當之銷售行為」





靳邦忠說明，部分業者趁消費者吃午餐路過，藉填寫問券趁機推銷美容產品或課程，以免費做臉為由，帶入房間體驗，無視消費者拒絕而不斷強迫推銷，在未給予消費者正本合約、產品明細、產品價目表、消費明細等保障下，且違反消費者意願下拆封產品。有些業者則刻意推銷包套課程，以加贈課程、保養品等方式誘導，在消費者無法負擔高額費用時，用「假分期真貸款」誘使同意消費，甚至金額不符。





靳邦忠說，其中一種最不適當的銷售手法，就是在消費者辦完購買手續後，就以檢查產品無瑕疵為由，當場將全數(最高曾發生32瓶全開)產品都開封，等事後消費者主張7天審閱期想要解約時，就以全數開封為理由，不同意解約。而瘦身美容常發生解除或終止契約的退款糾紛，消費者請求退還尚未使用課程的費用，業者即主張契約是化妝品等產品買賣，課程是贈送的服務，不適用「瘦身美容定型化契約應記載事項」第10條的退費規定。





行政院衛生福利部配合各方建議，已公告修正「瘦身美容定型化契約應記載事項及不得記載事項」並生效，將「假分期真貸款」、「履約保證」、「買商品送服務」及「債權轉讓」等爭議納入規範，違反者依消費者保護法第56-1條規定，經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣3萬以上、30萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬以上、50萬元一下罰鍰，得按次處罰。





不過行政院修正規範限縮在「體型、重量之控制或調整之目的，藉手藝、機器、等方式，為保持、改善身體感觀之健美，所實施之綜合指導措施之身體『瘦身美容』非醫療美容行為」，不包含一般消費大眾最常使用的臉部護膚美容服務，形成規範漏洞，讓修法美意打了折扣。





為確實保障消費者權益，靳邦忠強調，上述提及行為均屬於「不當銷售行為」，依據「新竹縣消費者保護自治條例」第4條規定，企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導或隱匿之不當銷售行為，否則可依同法第35條，經通知限期改善而逾期仍不改正者，處3萬以上、10萬元以下罰鍰，並得連續處罰，情節嚴重且必要時，得勒令停業。



