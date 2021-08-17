9月1日實體開學　高雄公布防疫原則

高雄市政府在今天下午臨時召開「防疫微解封－積極管理有效開放記者說明會」，並宣布「高雄市9月1日開學防疫原則」，教育局長謝文斌表示，會著手準備實體開學，希望在充分的準備之下，讓大概有三個多月沒有上課的同學們可以回到校園，並徹底落實校園清消，高雄市長陳其邁也說「我為人人、人人為我」，大家都要善盡防疫的責任。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-17 14:47:27｜2021-08-17 14:54:22
教育局長謝文斌指出，為了因應9月1日開學，就育局訂定了一些防疫的準則，首先在開學前，各校一定要召開「防疫小組會議」，把各校的防疫的狀況還有人力安排，做充分的積極準備喔，至於實體開學部分一樣會落實戴口罩、量體溫，同學一定要有固定座位，而兩天也已緊急請學校採購同學的用餐隔板，教育局會補助學校來購置。
另外，在開學典禮的部分，市府希望學校用線上舉辦，減少不必要的移動活動或集會，來確保學生的安全，至於學生在體育課還是要戴口罩，如果有短暫需要喝水或其他特殊考量，可以短暫拿下來，但是結束後應馬上把口罩戴回去，這些相關的防疫規範，教育局會按照教育部的指引，隨時做滾動調整，確保開學能夠如期正常。
高雄市長陳其邁認為，現在的疫情較平緩每一個場域、每一個活動，都逐步地、儘量的能夠開放，那開放的原則當然戴口罩能夠使用是最重要的，但市府也特別注意到有一些餐廳或者是路邊攤等，對於梅花座或者是安全社交距離有一些還是沒有落實，風險非常高，市府現階段將會開立勸導單，但假如大家假如在這個過程裡面有多次的違規、違反防疫規定的話，那真的很抱歉，我們也必須開罰，大家都是要善盡防疫的責任。