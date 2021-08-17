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美疫苗普及疫情仍燒　疲乏讓官員吝於防疫設限

▲美國的疫苗普及率雖高，但COVID-19疫情仍因Delta變異病毒而復燃。理解到疫情不會很快消失，讓美國民眾對防疫進入一個灰心喪志的新階段，官員們也都吝於恢復防疫限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國的疫苗普及率雖高，但COVID-19疫情仍因Delta變異病毒而復燃。理解到疫情不會很快消失，讓美國民眾對防疫進入一個灰心喪志的新階段，官員們也都吝於恢復防疫限制。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-17 19:03:06

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國的疫苗普及率雖高，但COVID-19疫情仍因Delta變異病毒而復燃。理解到疫情不會很快消失，讓美國民眾對防疫進入一個灰心喪志的新階段，官員們也都吝於恢復防疫限制。

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「紐約時報」報導，總使高傳染力的Delta變異株（最先現蹤於印度）蔓延造成近期新增確診激增，美國的市長、州長與公衛官員們考量是否恢復防疫限制措施時仍小心翼翼。雖然全國新增確診通報已達去年8月時的兩倍，棒球賽、音樂節、各州的一些展覽會照常舉辦，餐廳、健身房、電影院等仍照常營業。

在很多地方，要否恢復戴口罩或是改變工作、社交與度假方式，大多任由民眾自行決定。

美國在今夏剛開始時，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數壓到大流行以來的最低，如今確診住院已回溫至去年冬天以來最高水平，每天通報的新增確診在大約13萬例，幾乎已是去年夏天最高峰的兩倍。

目前約半數美國民眾已完整接種疫苗，每日接種率在Delta株流行後，現稍微提升到約70萬劑。

雖然最嚴重的疫情復燃到目前仍集中於整體接種率偏低的南部各州，但接種率遠高於南部各州的一些地方，也出現確診增多情況。俄勒岡、夏威夷是兩個接種率相對高的州，這幾天的每週新增確診都創新高。新英格蘭接種率高的地方，這幾週的單日新增確診都翻倍。

紐時指出，除夏威夷州近期恢復社交聚會、餐廳的限制措施，全美大部分地方都維持全面開放，多數官員目前對恢復設限或停業仍是能免則免，傾向靠口罩令或強制接種控制疫情，更常見的則是不變應萬變。

一些官員敵視新增限制措施，或擔心相關措施會引發反彈並進一步讓疫情政治化。美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議部分已打疫苗的美國民眾在公共場合恢復戴口罩，但沒建議要停工停業。（譯者：陳亦偉/核稿：楊昭彥）1100817

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