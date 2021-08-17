鈴木亮平懶在家　透露按摩器是最佳夥伴

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《TOKYO MER 行動急診室》是奧運期間唯一沒有停播的夏季檔日劇，第六集強碰奧運閉幕式，收視率僅有8.4％，最新第七集從谷底反彈、數字衝上15.0%，創下開播新高。本集除了女星稻森泉的加入之外，男星城田優也意外現身，讓粉絲紛紛大讚「這選角太神了！」
最新一集中，稻森泉加入公安部刑警，解開為什麼要調查喜多見醫師（鈴木亮平 飾）之謎，而事先未公布的男星城田優則成為超級關鍵人物，準備「幹大事」的口氣，更讓許多觀眾期待萬分，稱他「超適合扮壞人」。而鈴木亮平與城田優不為人知的過去也即將曝光，粉絲開始猜測兩人關係究竟為何。
鈴木亮平最近除了拍攝《TOKYO MER 行動急診室》，同時進行電影《孤狼之血 LEVEL2》宣傳，日前也出席代言記者會，除了配合商品名稱「翻滾炒飯（暫譯）」現場「炒飯」，還被媒體問到「在家滾來滾去的時候都在做些什麼？」他表示：「邊用按摩器按摩小腿邊看YouTube。」至於拍攝《TOKYO MER》有何辛苦的地方？他苦笑：「戴著防毒面具演戲，裡面流汗的程度跟游泳池一樣啊。」《TOKYO MER 行動急診室》每週一上午8點30分在friDay影音更新播出。