預約明午截止！已逾39萬人完成高端疫苗預約　占比近65%

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目前在全國意願登記平台上，完成登記總人數為1299萬5811人，三種疫苗都願意施打者共有46萬319人，占比3.54%；僅願意施打AZ者佔比8.66%，共有112萬4845人；僅願意施打Moderna者佔比30.98%，共有402萬5762人；僅願意施打高端疫苗者佔比0.30%，共有3萬8439人。勾選AZ與Moderna者佔比 55.93%，共有726萬9215、勾選Moderna與高端者佔比0.42%，共有5萬5140人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.16%，共2萬1209人。另還有已打二劑的新登記者共有882人。
指揮中心表示，目前意願登記願打高端疫苗者，總共有57萬5107人，其中在7月27日14時後新登記者為33萬2156人。
陳時中也同步表示，昨日疫苗接種了4萬9152人次，其中 AZ疫苗接種 1萬7793人次，第 1 劑接種 4741 人次，第 2 劑接種 1萬3052 人次；Moderna疫苗接種 3萬1359 人次，第 1 劑接種 2萬6300 人次，第 2 劑接種 5059 人次。
在此同時，指揮中心發言人莊人祥也公布，昨天共計有47件接種後發生不良事件，其中23件為非嚴重不良事件、19件其他疑似嚴重不良事件與5件死亡案件。莊人祥指出，有2例死亡案件為接種AZ疫苗，年齡介於48歲到90歲之間，為接種後8日發生；有3例為接種Moderna疫苗後死亡，年齡介於48歲到60歲之間，為接種後1至16日發生。
截至目前為止，累計接種 988萬7295 人次，AZ疫苗接種 630萬7256 人次，Moderna 疫苗接種 358萬39 人次，接種人口涵蓋率 39.21%，劑次人口比 42.13%。