陳其邁宣布9月1日如期實體開學　高市府公布開學防疫原則

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繼雙北、台中宣布9月1日實體開學後，高雄市長陳其邁今天也在「防疫微解封-積極管理有效開放記者說明會」中宣布，9月1日實體開學，在充分準備下讓學生回到校園。
謝文斌表示，開學前希望各校召開防疫小組會議，同時商請環保局到校園清消，至於實體開學部分將落實戴口罩量體溫，固定座位與成員用餐須採用隔板，這兩天教育局將緊急請學校採購配發隔板，每個同學一個，教育局已安排經費補助學校。
謝文斌也指出，開學典禮希望線上舉辦或取消，盡量避免不必要的移動集會，體育課戴口罩，需要喝水可以短暫取下口罩但要馬上帶回去這些規範將依教育部指引滾動修正，希望大家努力防疫，確保開學如期舉行。
另外，謝文斌也指出，衛生局也提醒各學校如何清消，漂白水調配等都有告訴學校，教育局會在校園裡請師生憶起努力加強清消 課桌椅玩具教具門把扶手開關廁所等一定要加強 透過這樣的規定讓校園防疫更徹底。
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