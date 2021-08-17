女星疫情期間解鎖新技能　天天「跟植物說早安」

蔡健雅時隔3年推出全新專輯《DEPART》，她擔任Hit Fm聯播網的8月hito大台柱，16日來到「OH夜DJ」魏如萱的節目。談到近況，蔡健雅透露學起了種植物，還會跟植物說早安，讓魏如萱驚奇不已。

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對於好久不見的「真人」訪問，魏如萱既緊張又期待，蔡健雅一進錄音室，就端著一盤「青鳥」雕花蒞臨，蔡健雅將居家新解鎖的技能，帶來與魏如萱分享，讓魏如萱訝異道：「還有什麼是妳不會的？」魏如萱細數，從法式甜點、咖啡立體拉花、香氛蠟燭到現在種植植物，蔬果雕花，蔡健雅練就很多新才藝，魏如萱還看到蔡健雅在社群軟體分享種植酪梨種子，蔡健雅自爆，以前是「植物殺手」，種的植物沒辦法開花結果，但這幾年磁場變了，都能開花結果。魏如萱聽聞後，開玩笑詢問蔡健雅：「那妳會常跟植物說話嗎？」蔡健雅笑回：「我頂多說Good morning！」

▲▼蔡健雅（上圖右）展現驚人刀工。（圖／Hit Fm聯播網提供）

蔡健雅說，自己真的好像閒不下來，但這也是她在疫情期間找到面對自己的方式，療癒自己的過程，她有感而發地說，對於疫情，彷彿以為自己處在驚悚科幻電影裡，起初看到新聞跟周遭發生的一切，是多麼不真實與無奈，人們退回到自己的小角落裡，而她最後透過音樂、透過解鎖新技能、透過自我「出走」。