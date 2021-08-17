南屯房市價格水漲船高　各項建設利多助攻買房熱度

台中近年來成為房市交易熱區，由於土地價格一直處於主升段，接連帶動房市熱度，根據中市地政局日前針對水湳、烏日高鐵及太平區段徵收的配餘地標售案，其中水湳地號79及80、烏日新高鐵地號28及31這四個標案，得標金高於底標達40％至74％，尤其是水湳79號溢標更高達74％，一坪高達280萬，大型建設集團看好台中未來的發展趨勢，甚至是高價標得土地，紛紛投入大筆資金押寶，未來南屯土地價值，有機會再會衝出一波高價。





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不僅北屯躍升人口移居第一名，週邊地價都開始水漲船高，建商紛紛獵地進駐，已有成熟生活機能的「南屯區」，以五期舊市區機能、七期豪宅聚落與金磚四區其中的八期為三個重要核心，週邊正在規劃中的十三期（單元6、7）也預計年底規劃完成，現有大量的建築素地，未來增值條件佳，南屯區未來價值已經是指日可待；由於鄰近中科園區、台中工業區、台中精密科學園區形成的黃金科技長廊，也為南屯移入人口帶來利多。





▲勝美敦美位處蛋黃地段，具有稀有的四字頭房價；同時擁有南屯高品質的居住環境與生活機能。（圖／勝美敦美提供）

南屯區在重劃區完整規劃及長期建立起的生活機能，人口移入也攀升全台中第三，從大墩生活圈、美食代表區域「公益路」、四大商場IKEA、家樂福、COSTCO、迪卡儂；交通方面，捷運綠線所經之地，價格居高不下；日前日勝生集團更砸下31億元投資台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」土地開發案後，更穩固週邊房價；而74快速道路是台中房產的命脈，可以快速連結國道及高鐵，在74快速道路內圈環伺下，房價至少在4字頭之上。





南屯區早期開發生活機能相當成熟，現階段能夠開發的素地幾乎是找不到，而勝美建設花費了近10年的時間，整合出南屯區市中心841坪基地，建造指標建案「勝美敦美」，基地位置就位於大墩路及大墩三街，三面臨路交通動線便利，距離捷運南屯站350公尺，被稱為「南屯區最耀眼的鑽石」；相較多家建案成交價已來到五字頭，「勝美敦美」現況仍是四字頭甜甜價，由於地價漲的太快，隨八月底正式銷售，將會有最新的價格，現場將採「不二價」銷售，對於代銷業者與消費者之間，省去了議價時間，讓消費者更清楚價格。「勝美敦美」的核心優勢就在於四字頭擁有三核心蛋黃地段、完整生活機能圈，坐享極強的增值潛力，管清智說，現況主升段的台中房市，蛋白區蛋黃價是在正進行式，74快速道路內環的蛋白區除了太平地區外，其餘都已站穩三字頭，且四字頭建案越來越多，大台中的房價結構已然新北化。





▲勝美敦美坐擁三核心機能與環境絕佳，被稱為南屯最耀眼的鑽石。（圖／勝美敦美提供）

房價持續上漲，很多民眾都覺得吃不消，根據數據顯示，近一年建商的原物料上漲超過20%、土地漲幅更劇烈，營造業缺工潮又未見舒緩，建商要永續經營也只能調高售價。 漢華廣告副總管清智表示，不僅如此，政府近年來稅賦增加，從調高土地公告現值、豪宅稅、房地合一2.0，成本最終還是轉嫁到消費者身上，無形中這些稅賦也助攻了房價的增長，現階段房價要下跌幾乎是「不可能」。



