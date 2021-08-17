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只是倒個垃圾！女移工遭警上手銬腳鐐　三重警送法辦

▲謝姓員警不僅搶走女移工手機、還上手銬腳鐐又丟包。圖為手銬示意圖。（圖/取自Pexels免費圖庫）
▲謝姓員警不僅搶走女移工手機、還上手銬腳鐐又丟包。圖為手銬示意圖。（圖/取自Pexels免費圖庫）

新頭殼

2021-08-17 15:36:53

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華16日在臉書PO文表示，新北市三重區一名女移工，只是出門倒垃圾並與朋友在路邊通電話，結果遭一名濫用職權的惡警大吼大叫要求出示居留證，甚至還將女移工銬在7-11的椅子上，帶回警局竟還上腳銬伺候，最後發現女移工是合法看護便載離警局，但沒有載移工回家，而是隨意丟包在路上。黃痛批，「警察先生，你很缺業績嗎？」，「我們一定會協助看護告到底」；對此，三重警分局確認執法違失，將依妨害自由罪嫌移送法辦。

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黃姿華表示，16日下午4點45左右，在新北市三重區擔任家庭看護的一位女移工，只是去樓下倒垃圾，然後站在路邊跟朋友講電話，就有個員警衝著她吼叫，要她拿出居留證。黃怒轟，試問誰倒垃圾會帶身份？而這名移工急著用手機要找自己的居留證照片，警察卻不斷對她大吼大叫，而電話另一邊的朋友也用英文叫警察不要吼她，但警察反而奪走她的手機，甚至把她當成逃跑外勞，先是把她用手銬銬在路邊7-11的椅子上，然後塞進警車帶回警局（三重警察局中興橋派出所），到了警局甚至腳鐐伺候！

黃指出，當警察發現這位女移工是合法的家庭看護工，卻連一個道歉都沒有，就把她載離警局，而且並沒有載此名移工回家，而是把她丟包在路邊。這位看護只是出來倒垃圾，根本不認得被丟包的地方是哪裡，況且身上連叫計程車回家的錢都沒有，最後還是用google map才找到路，一個人哭著回家。

黃說，女移工的朋友幫忙把肇事員警的臉拍下來了，而且這個警察在防疫期間還違反配戴口罩的規定，甚至搶她手機。請大家幫忙轉貼，一定要找出這位沒事欺負移工的惡質員警！網友喊話，「我們不會接受他這樣無端滋事，一定會協助這位看護姐妹告到底。 」

黃表示，經過和這位移工、她的雇主及相關人士討論後，有4大點訴求。第一，公佈執法過程影片（違法抓人的7-11監視器、員警身上之密錄器、派出所內影片）。 第二，向這位移工以及雇主家屬道歉。第三，懲處這位違規的員警，並主動偵辦強制罪。 第四，檢討警界長期以來非法盤查移工的陋習。

對此，三重警分局局長林故廷表示震怒，他指出經調查後，確認謝姓警員有執法違失，已將其記過處分。目前全案依《刑法》妨害自由罪等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。另將謝員調整職務至警備隊，他已向當事人致歉、取得諒解；待司法偵審結果後，會從嚴追究相關人員責任，絕不寬貸。

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