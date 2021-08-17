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5位「夏日女王」吵架、工作同步進行　當下場面超尷尬

▲Red Velvet自爆，新歌MV中SEULGI（左）搭肩YERI（左二）的搭肩橋段當下2人剛吵完架。（圖／avex taiwan）
▲Red Velvet自爆，新歌MV中SEULGI（左）搭肩YERI（左二）的搭肩橋段當下2人剛吵完架。（圖／avex taiwan）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-17 22:00:00

有著「夏日女王」稱號的韓女團Red Velvet，睽違1年8個月終於推出專輯《Queendom》回歸樂壇，談到發片，成員覺得像剛出道一樣緊張，幸福又激動，而新專輯展現出她們更成熟的歌唱實力，專輯全曲都很用心準備，成員更爆料，MV中SEULGI搭肩YERI的場面，是2人剛吵完架和好後的拍攝，當下非常尷尬。 

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專輯主打歌《Queendom》有著「我們都是自己人生的Queen / King」的正面訊息，能使人恢復自信，希望聽眾能從中獲得幸福感，加上歌曲朗朗上口，被封為洗腦神曲，內容廣受網友一致好評。另外，Red Velvet也久違與台灣粉絲打招呼，還貼心叮嚀粉絲要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施保持健康。 

她們也舉辦線上粉絲見面會，中場更帶來經典夏日組曲《Power Up》、《Umpah Umpah》、《Red Flavor》的表演。聊到專輯籌備花絮，剛結束SOLO的JOY表示，在獨自一人宣傳後，覺得有成員在身邊，是一件幸福的事情。SEULGI還透露，MV中搭肩YERI的場面，實際上是兩人吵完架剛和好時拍攝的，因此兩人間還流著尷尬氛圍。《Queendom》已在台數位發行。

▲▼Red
▲▼Red Velvet睽違1年8個月發新專輯。（圖／avex taiwan）
▲▼Red
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