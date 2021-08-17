微解封　陳其邁：「住宿型長照機構」開放探視以一人為限

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁今天下午召開「防疫微解封-積極管理有效開放記者說明會」， 會中針對國內疫情趨緩做出校園如期實體開學及住宿型長照機構」開放探視等多項重大宣示，並提醒大家現在場域活動都逐步開放，原則是要戴口罩使用。
陳其邁指出，在高雄雖然現在所有90幾個個案，但都有找到感染源，可以匡列，但雙北還有零星感染還有風險，他拜託大家南北移動、室內聚會能免則免，假如又一起吃飯一起有室內群聚，違反規定打麻將、桌遊真的非常危險。
其次，陳其邁也拜託大家落實聯制，這是保護自己與所有周遭的人，若有實聯制有個案市府會馬上知道馬上檢查才能有一層保障，假如沒有染疫可能會形成社區感染，拜託大家第一室內聚會小心、第二落實實聯制。
雖然大家將逐步要恢復日常社會文化和經濟活動，但大家所關心的住宿型長照機構還是屬於中高強度管制所以開放的探視條件，除了要有前三天快篩或PCR或居家快篩陰性證明外，每次探病一小時為原則並且需實聯制，全程戴口罩以一人為限，不過，如有身心特殊狀況要超過一人也可以，但所需屬機構同意評估必要時可增加三人為上限。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。