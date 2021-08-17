陳其邁滿意度逾7成　超過8成民眾對防疫有感

凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》今（17）日下午舉行「2021六都治理民調系列：高雄市首長施政、選情初探暨市政相關議題民意調查報告發佈記者會」，上任將滿一年的陳其邁表現有71.1%的市民滿意，並有65.1%支持陳其邁連任，其中對新冠肺炎疫情防治更有高達83.5的滿意度，但是高雄市議員黃捷認為，議會仍藍大於綠是陳其邁的施政隱憂。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-17 15:58:06
對於「高雄市長陳其邁上任近一年表現滿意度」71.1%滿意、18.7%不滿意；「連任支持度」65.1%支持、19.9%不支持；「好感度」69.3%有好感、21.5%沒好感；「高雄市政府團隊表現滿意度」中，本土新冠肺炎疫情防治政策83.5%滿意、10.6%不滿意，產業轉型52.1%滿意、22.2%不滿意，增加就業49.9%滿意、24.2%不滿意，重大交通建設58.3%滿意、27.8%不滿意，至於空氣汙染滿意度則呈現兩極反應有44.3%滿意、41.6%不滿意，市府團隊整體表現71.1%滿意、20.7%不滿意；至於在高雄的生活層面則有73.9%滿意、20.3%不滿意。
今日記者會由凱達格蘭基金會執行長、高雄市議員陳致中主持，趨勢民調研究部經理邱孟篁解析民調結果，並邀請義守大學公共政策與管理學系系主任劉鴻陞教授、高雄市議員黃捷、以及高雄市議員黃文志均到場，陳致中認為，日前有雜誌公布民調，陳其邁的民調被放在後段班，讓他覺得十分不平，這次的民調結果可說是替陳其邁平反；市議員黃捷則認為，相比施政滿周年時，前市長韓國瑜只有3成多的滿意度，陳其邁則高達7成，但議會目前仍是藍大於綠，須面臨的挑戰還是很大。
此次民調是由趨勢民調所做的民意調查，調查對象為戶籍在高雄市38個行政區，年滿20歲的一般民眾，調查方法為室內電話調查、隨機抽樣法；調查時間為8月11日至8月13日晚間6點至9點半，採分層比例隨機抽樣法，共完成1,072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0的百分點間。