女星在家練舞竟發生意外！轉身撞牆「額頭腫大包」

AKB48 Team TP日前舉辦「RESET」8月公演，特別的是，這次公演因疫情首度以線上形式舉行，睽違舞台近3個月的成員們紛紛表示既期待又緊張，也為此各自在家努力練習，成員林倢在家練習時更一不小心撞到額頭腫了個大包，讓眾人因此笑虧她頂了一顆「包包頭」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

因為先前疫情三級警戒的限制，導致AKB48 Team TP無法聚在一起排練，也為公演分別在家練習，卻各自意外發生了不少趣事，其中林倢因為在家空間太小，一沒注意距離，轉身就撞上牆壁，額頭硬生生腫了個大包，；品涵則在家研究怎麼跳舞不流汗，隊長詩雅則笑說自己是「瀏海控」並分享：「前幾次公演最後都把瀏海跳亂了，所以在家想辦法要讓瀏海隨時保持完美，這次公演我至少噴了十層定型液！」

▲▼AKB48 Team TP日前舉辦「RESET」公演。（圖／好言娛樂提供）

因為這次公演是成團至今第一次線上公演，面對現場零觀眾，成員們也練習如何對鏡頭互動，透露在家都對著鏡子練習放電表情，相當努力。此外，來自香港的曉晴及家鄉在日本的麻由家人們，也透過線上跨海為她們加油打氣，曉晴在演出後更接到媽媽來電，並稱讚她做得很好，讓她在後台忍不住爆哭！曉晴提到：「很久沒回家看媽媽了，一直都沒機會讓她看我們的公演，知道這次她也在線上幫我加油，所以今天我也特別賣力！」