高市陸續運補民生物資至桃源 消防局持續搜救民代謝宜真
高雄市桃源區明霸克露橋8月7日下午遭洪水沖斷，居民聯外交通受阻，為讓復興、拉芙蘭、梅山等三里居民民生物資不中斷，高市府自8月8日起陸續協調空勤總隊直升機運補5批約2800公斤民生物資到山區，今(17)日第5批約1200公斤民生物資由2架空勤直升機載運至山區，其中1架直升機返航時也將3名有慢性疾病的居民後送就醫。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-17 16:42:52
至於，上周四（11日）高雄市桃源區民代謝宜真因探視道路中斷而受困部落的居民，回程途中不幸在明霸克露橋斷橋處落水失蹤，至今邁入第7天。為持續搜救行動，高市消防局也陸續派出警消8車21人、義消5人、無人機3架、救生艇3艘，共計8車26人前往搜救。
高雄市消防局表示，空勤直升機今上午載送桃源區2女1男有慢性疾病的居民，分別39歲女性、60歲女性及38歲男性，到醫院回診並領藥。直升機於上午10時17分降落小港機場，由消防局後送病患至醫院。
搜救人員分為3組，第1組搜索台20線94公里落水處至嘎啦鳳吊橋一帶，另於明霸克露橋（復興端）配合公路總局甲仙工務段開挖工程進行搜索。第2組人員搜索嘎啦鳳吊橋至六龜大橋沿岸搜索。第3組則從六龜大橋至高美大橋沿岸搜索，並搭配無人機於空中配合人員沿河道岸際巡查搜索。