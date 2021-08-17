承認塔利班為合法政權？德專家：中國不會貿然行事

極端組織塔利班重新控制阿富汗政權，歐美各國持續撤離公民。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班進入喀布爾後，隨即宣布辭職，在逃往他國後表示，是為了避免血流成河。阿富汗局勢風雲變色，對此北京當局表示「中方尊重阿富汗人民的意願和選擇」。不過有專家指出，雖然中國表達了與塔利班發展良好關係的意願，但仍不會貿然行事、承認塔利班是合法政府。





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根據《德國之聲》報導，中國外交部發言人華春瑩16日在例行記者會上表示，中方充分尊重阿富汗國家主權以及國內各派別意願的基礎上，同塔利班等保持著聯繫和溝通，一直在為推動政治解決阿富汗問題發會建設性的作用。





華春瑩指出塔利班多次表達與中國發展良好關係的希望，不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，「我們對此表示歡迎」。華春瑩進一步表示，中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，始終不干涉阿富汗內政，奉行向全體阿富汗人民友好的政策。





▲對於塔利班重新控制阿富汗政權，中國表示「尊重阿富汗人民的意願和選擇」。（圖／翻攝自中國官媒）

對於中國表達出與塔利班發展良好關係的意願，德國馬歇爾基金會的中國外交政策專家斯莫爾（Andrew Small）認為，中國將會謹慎行事。斯莫爾指出，雖然中方已經公開表明願意與塔利班合作，但可能不會急於承認塔利班是阿富汗的合法政府。因為承認新政府是一個外交籌碼，中國沒有理由貿然行事。





斯莫爾表示，中國會與塔利班尋求確保雙邊優先事項，特別是針對維吾爾族人問題，同時也會與其他大國合作，引導阿富汗的政治過渡，控制風險。





斯莫爾指出，中國在安理會有否決權，對於外交承認也有一定影響，塔利班也知道，從長遠來看，中國將會是阿富汗唯一的經濟支持者。「中國一旦猶豫，阿富汗就得不到支持。」



