中市性侵害案六都第一 市警局：破獲率96.8%

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王立任表示，台中市警察局於6月底發佈新聞指出台中市刑案呈穩定下降趨勢、治安狀況穩定良好，非常肯定警察同仁在維持台中治安的辛苦及努力。但除了黑道幫派、詐欺、竊盜等面向，許多台中市民也非常在乎性侵案件在上升的趨勢。
王立任指出，性侵害的發生都不是大家所樂意見到的，然根據警政署的資料顯示台中市2021年1-7月性侵害發生件數為289件是六都第一，並且高於去年同期的268件，成長7.8%。而2021年1-7月的性交猥褻發生件數為281件也是六都第一，同樣也高於去年同期的263件，成長6.8%。尤其去年下半年才剛辦理性侵害案件防治工作，今年上半年性侵害相關案件數馬上成長，應該加強檢討防治工作的效能。
張玉嬿認為，警察局應該和教育局持續強化校園性侵害防治法及教育的宣導力度，更要不斷修正及增加新型態的宣導案例，尤其在巡迴宣導中應該清楚化解青少年對於性侵害定義及性別暴力議題的迷思，強調應該有的身體自主意識，預防青少年性侵害案的發生。
議員共同呼籲，警察局正視性侵害案件成長的問題，也應立即檢討及提出改善計畫。同時擴大跨局處的合作以透過分層、分流、分眾的方式加強防治跟宣導，保護全台中市民，讓民眾每天可以安心回家。
警察局指出，台中今年1至7月發生妨害性自主案件共289件，破獲280件，破獲率達96.8%，警察局也針對數據分析提出相關防治作為，包括加強婦幼人身安全宣導、強化臨檢及關懷、預防再犯措施、配合執行社區監控等措施。
根據分析顯示，今年性侵害案件犯罪地點除住宅區外，發生於特殊營業場所件數較高，警察局特地規劃於夜店營業時間實施擴大臨檢及夜店周邊路口守望勤務；並提醒旅宿業員工加強注意入住旅客，主動關懷詢問是否需要協助，即時判斷通報；預防再犯措施面向上，警察局落實執行「性侵害犯罪加害人登記報到」工作，並依衛生局主政「性侵害犯罪加害人評估小組委員會議」評定加害人再犯危險等級，及「治安顧慮人口查訪辦法」規定執行性侵害犯罪加害人查訪，達到性侵害犯罪加害人有效監控，降低再犯風險。
另外，配合執行社區監控上，警察局配合台中地方檢察署執行性侵害犯罪加害人保護管束工作，以科技設備電子腳鐐監控加害人，隨時掌握行蹤，同時依「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」規定加以納管，預防加害人再犯。