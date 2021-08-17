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日本接種出包！11歲童要打破傷風　被誤打輝瑞疫苗

▲日本有兒童原先要接種破傷風疫苗，意外被施打輝瑞疫苗。圖為日本學生接種輝瑞疫苗，非當事人。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本有兒童原先要接種破傷風疫苗，意外被施打輝瑞疫苗。圖為日本學生接種輝瑞疫苗，非當事人。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-08-17 17:43:11｜2021-08-17 17:43:14

日本傳出疫苗接種事故！愛知縣一名11歲兒童原先要接種破傷風疫苗，但醫護人員沒有做好確認，幫這名兒童接種了輝瑞疫苗，而輝瑞疫苗在日本的施打對象為12歲以上。

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根據《讀賣新聞》報導，愛知縣阿久比町的一名11歲兒童，13日前往當地醫療機構準備接種白喉、破傷風的二合一疫苗，但醫護人員沒有看清楚預診單，等到接種完，員工整理預診單時才發現打錯疫苗。目前該名兒童僅接種處出現疼痛，身體沒有出現異狀。

不過這已經不是日本第一次發生誤接種輝瑞疫苗的事件，《讀賣新聞》報導指出，先前在和歌山縣海南市，也有一名11歲兒童，原先要接種白喉、破傷風二合一疫苗，但醫護人員拿錯成輝瑞疫苗。以及在東京都町田市也有醫療機關沒有進行確認，就為一名11兒童接種輝瑞疫苗。所幸這兩名兒童身體都未出現異狀。

輝瑞疫苗在2月正式通過日本厚生勞動省審查之後，成為日本第一款新冠肺炎疫苗，但因為海外兒童接種數據尚不足，日本規定，該疫苗的接種對象年齡必須年滿12歲。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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