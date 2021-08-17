內幕／不滿黨內分化兄弟情　顏寬恒親挺江啟臣破跳船謠言

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據了解，顏寬恒與江啟臣的交情至少10年以上，他們在政治路上總是互相扶持，從台中市長初選開始，顏寬恒就一路相挺，到去年黨主席補選也是如此，而台中黑派的支持力道，一度也讓輔選人士以為「江啟臣其實根本是黑派吧」。
知情人士說，顏寬恒之所以請辭黨職，是了解台中人的投票行為，主要是以人為主，政黨偏好很淡，為避免顏寬恒參與罷免台中基進黨立委陳柏惟的過程中，可能會有一些尖銳的攻防，而無端將黨拖下水，也希望有更大的活動空間，才決定辭去黨職，江啟臣也十分支持。
只是不料，時機點就這麼巧合在朱立倫宣布參選後，原本兩人認為，因為很早就達成這樣的共識，什麼時機宣布並不重要，但卻引發一連串政治效應。
知情人士說，媒體、外界聯想為跳船，其實讓顏家有些困擾，更被黨內自己人在政論節目上評論為跳船，更讓顏寬恒心中不是滋味。他們認為，黨內人士應該要以黨內團結為優先，協助澄清不實謠言，而不是還助長議題發酵，因此江、顏雙方都認為應該要做些什麼闢謠。
知情人士說，一開始構想是因應七夕情人節要到了，可以安排江啟臣到顏寬恒選區吃小吃，搭配節日、透過有趣的橋段，設計類似「聽說你要離開我了」、「怎麼可能呢」的對白，用輕鬆、幽默的方式破除傳言，不過後來因為時間緊湊而作罷。
該人士說，雙邊討論的結果認為，與其設計橋段，不如直接在江啟臣登記黨主席時，由顏寬恒親自陪同，各界就會了解風向是什麼。
該人士也直說，顏家是因為講究人情義理，知道黨主席是黨內選舉，才會盡量與各陣營都保持一定距離，江啟臣其實也是如此，為避免立委同事為難，也希望大家不用刻意選邊站，畢竟選後的團結才是最重要的。