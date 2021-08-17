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內幕／不滿黨內分化兄弟情　顏寬恒親挺江啟臣破跳船謠言

▲前立委顏寬恒（左一）今（17）日陪同國民黨主席江啟臣登記參選黨主席，破除跳船傳言。（圖／記者余祥攝，2021.08.17）
▲前立委顏寬恒（左一）今（17）日陪同國民黨主席江啟臣登記參選黨主席，破除跳船傳言。（圖／記者余祥攝，2021.08.17）

記者余祥／台北報導

2021-08-17 17:48:44｜2021-08-17 17:52:07

前立委顏寬恒為投入台中在地經營，辭去國民黨義務副秘書長一職，不過，由於宣布請辭的時機點在黨主席江啟臣對手、前主席朱立倫宣布參選的隔天，時機過於敏感，因而引發一連串跳船政治效應。據了解，媒體不斷將顏寬恒形容為跳船，讓顏家十分困擾，後來還被黨內自家人在政論節目上稱顏跳船，讓顏寬恒決定要拿出具體行動，現身親陪江登記參選，力挺10多年兄弟情的江啟臣。

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8月3日朱立倫宣布競選國民黨主席，挑戰現任主席江啟臣，結果隔天，江啟臣昔日戰友顏寬恒就以要返鄉經營為由，請辭黨副秘書長，各界多認為，顏僅是擔任義務副秘書長，只是掛名而已，以投入地方經營為由請辭說不過去，因此引發跳船潮質疑，也重創江啟臣氣勢。

據了解，顏寬恒與江啟臣的交情至少10年以上，他們在政治路上總是互相扶持，從台中市長初選開始，顏寬恒就一路相挺，到去年黨主席補選也是如此，而台中黑派的支持力道，一度也讓輔選人士以為「江啟臣其實根本是黑派吧」。

知情人士說，顏寬恒之所以請辭黨職，是了解台中人的投票行為，主要是以人為主，政黨偏好很淡，為避免顏寬恒參與罷免台中基進黨立委陳柏惟的過程中，可能會有一些尖銳的攻防，而無端將黨拖下水，也希望有更大的活動空間，才決定辭去黨職，江啟臣也十分支持。

只是不料，時機點就這麼巧合在朱立倫宣布參選後，原本兩人認為，因為很早就達成這樣的共識，什麼時機宣布並不重要，但卻引發一連串政治效應。

知情人士說，媒體、外界聯想為跳船，其實讓顏家有些困擾，更被黨內自己人在政論節目上評論為跳船，更讓顏寬恒心中不是滋味。他們認為，黨內人士應該要以黨內團結為優先，協助澄清不實謠言，而不是還助長議題發酵，因此江、顏雙方都認為應該要做些什麼闢謠。

知情人士說，一開始構想是因應七夕情人節要到了，可以安排江啟臣到顏寬恒選區吃小吃，搭配節日、透過有趣的橋段，設計類似「聽說你要離開我了」、「怎麼可能呢」的對白，用輕鬆、幽默的方式破除傳言，不過後來因為時間緊湊而作罷。

該人士說，雙邊討論的結果認為，與其設計橋段，不如直接在江啟臣登記黨主席時，由顏寬恒親自陪同，各界就會了解風向是什麼。

該人士也直說，顏家是因為講究人情義理，知道黨主席是黨內選舉，才會盡量與各陣營都保持一定距離，江啟臣其實也是如此，為避免立委同事為難，也希望大家不用刻意選邊站，畢竟選後的團結才是最重要的。

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