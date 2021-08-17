對聯亞態度一天內急轉彎 王鴻薇酸陳時中：變股市操盤手
國產疫苗高端疫苗順利通過EUA，讓不少人也期待聯亞疫苗傳出好消息，不過指揮中心16日宣布其並未通過審查，讓聯亞藥今（17）日大跌逾50%來到100元成慘綠，國民黨台北市議員王鴻薇質疑，陳時中上午才稱讚聯亞，下午就宣布審查沒通過，讓股價大受波動，直酸他是「最強操盤手」。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-17 18:09:34
王鴻薇指出，指揮官陳時中昨天中午時上廣播節目，除了吹捧蔡政府的防疫政策外，也不忘為國產疫苗辯護。且當主持人提及「聯亞」疫苗的進度時，陳時中還說聯亞的生產力非常好，反應槽很大，生產量能很高，一副聯亞很成功，隨時可以量產的態度。
王鴻薇說，結果兩小時後，陳時中就在記者會上宣布「很遺憾聯亞未通過EUA審查」讓聯亞藥股價在10分鐘內殺到接近腰斬。她質疑，陳時中難道不知道自己的發言，會對市場有重大影響嗎？
王鴻薇表示，陳時中身為指揮官，根本就不該在結果公布前有任何表態，不管是稱讚或是批評都不應該，更何況是兩小時前還在誇讚，一轉眼馬上變成不通過。
王鴻薇也提到，根據媒體披露，聯亞藥的大股東早在6月就開始出脫持股，賺得飽飽，她質疑「陳時中變股市操盤手嗎」，直指最慘的還是一般的散戶老百姓，被當成白痴在耍。