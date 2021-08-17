虎尾科大成立科技教育英文師培基地 培養跨領域人才

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中部創新自造教育基地主任許永和表示，學生於進階程式設計課程跨入以英文為主時，大都因偏鄉英文程度的落差致使課程進度不順。「科技教育英語師培基地」的成立，目的在於發展嶄新英語教學模式加強資訊涵養、培育英語及程式語言人才以拓展跨領域專長，讓原先便具備英語優勢的學生，結合語言程式編寫及應用科技，衍生未來更多跨領域的可能性。
此次代表與英國BBC micro :bit 教育基金會簽署合作意向書的OURSTEAM奧斯丁教育團隊經理林宏哲表示，自2017年微型電腦導入台灣，而今已廣泛運用於中小學之科技教育課程，除了校方導入設備，教學師資培訓亦為關鍵角色。中部創新自造教育基地著於整合實務能力及跨領域技術，經由辦理自造教育與資訊教育課程，透過提升創新、創造與創意能力，以培養學子的創新研發與解決問題的能力；今年度已辦理自造教育課程及資訊教育共71場課程、服務129校，以及1,674人次自造教育學習在偏鄉國中小學紮根。
虎尾科大校長張信良自上任便全力打造「創新產學校園」，推動校園數位轉型思維、增進教職員生職涯適能發展，此學習制度的建立，為求提升學校公共化服務效益以符合社會趨勢。「科技教育英文師培基地」的成立，冀望能提升學生STEAM結合SDGs能力，更是持續培育科技英語教育種子教師，引導學生以SDGs聯合國永續發展目標設計課程綱要，以善盡大學期間的社會責任。
虎尾科大特別致贈參與之國中小學每校10組Microbit微型電腦開發版，期盼各校在推展雙語科技課程，陪伴偏鄉學童學習科技英文應用之際，引導學童對英語及程式語言皆能抱持學習動機，培養國際競爭力與全球接軌，未來發展能迸發出更多驚喜的可能性