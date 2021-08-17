特企／8款「紅五星酒莊」葡萄酒　好市多獨家開賣

黑松引進8款最高榮譽「紅五星酒莊」精品葡萄酒，即日起將陸續在好市多「澳洲精緻葡萄酒展」獨家開賣！





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「紅五星酒莊」是由國際葡萄酒界舉足輕重的傳奇評論家詹姆斯·哈利戴(James Halliday)先生，所評選最高榮譽的酒莊，僅佔三千多家澳洲酒莊中的4%，能獲得紅五星酒莊的殊榮，代表著穩定的高品質，更是重視產區風土特色的葡萄酒，無可取代的經典肯定！





這次引進的經典酒款都各有來頭，首次登台的聖哈雷釀酒師施赫 (St. Hallett Blackwell Shiraz)來自坐擁百年老藤葡萄園的聖哈雷酒莊(St. Hallett)。精選平均92年以上的珍貴老藤，最老的葡萄藤於1856年種植，樹齡超過150年！健康的葡萄老藤十分稀少，產量也極低，但能產出的葡萄所釀造出來的葡萄酒，因為風味濃郁，與眾不同，深具陳年潛力，因此成為饕客追求的珍稀酒款。





讓人眼睛為之一亮的亞拉斯(House of Arras)氣泡酒，是由「氣泡酒之王」首席釀酒師-埃德·卡爾（Ed Carr）先生的帶領下，打造出風味比香檳更甚者的澳洲氣泡酒。亞拉斯（House of Arras）的所有酒品都會在瓶中陳年3至10年後才上市，提升了旗下酒款與眾不同的品質和成熟度，是世界一流獨特的氣泡酒！亞拉斯典藏氣泡酒(Arras Brut Elite)更於2020年的世界香檳與氣泡酒大賽(CSWWC) 中，榮獲了最佳澳洲氣泡酒的殊榮，也是公認足以代表澳洲的氣泡酒！





包括夏迪威廉施赫 (William Hardy Shiraz)、夏迪天譽精選卡本內蘇維翁(Hardys Tintara Reserve Cabernet Sauvignon)、聖哈雷老藤施赫(St. Hallett Old Block Shiraz)、潘塔露瑪白標卡本內蘇維翁(Petaluma White Label Cabernet Sauvignon)、潘塔露瑪白標白蘇維翁(Petaluma White Label Sauvignon Blanc)。8款各具特色的澳洲葡萄酒，將於8月16日起陸續於好市多「澳洲精緻葡萄酒展」開賣，讓消費者不用出國，就能感受到澳洲精品葡萄酒的魅力！



