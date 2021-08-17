阿富汗像1949年國民黨？朱立倫嗆：更像2008年的民進黨
就美軍撤離阿富汗，導致武裝組織塔利班接掌阿富汗政權，藍營出現「今日阿富汗，明日台灣」說法，暗批民進黨過度依賴美國。民進黨立法院黨團則反擊「阿富汗背離國際社會支持，比較像1949年國民黨敗逃到台灣，因政權貪汙腐敗，被人民跟國際社會唾棄 。」對此，國民黨前主席朱立倫今（17日）酸稱，民進黨治國無能喜歡牽拖國民黨不是一天兩天了，現在是「馬維拉」不夠，要拉「蔣維拉」出來救援了嗎？
新頭殼newtalk
2021-08-17 18:42:44
就民進黨團說法。國民黨中央回擊指，民進黨的想像讓人無言，當前世界局勢的演變應該是作為台灣未來應變處理的參考依據，但民進黨卻仍沈溺在過去歷史之中，並用偏頗、誤導的歷史解讀來進行政治操作，令人感嘆民進黨政治人物毫不重視國際關係的變化對於台灣人民安危的影響，卻只想藉由扭曲歷史來獲取政治利益。
國民黨更批評，1949年，當時國軍犧牲慘烈，如黃百韜、邱清泉將軍等人，留下可歌可泣的事蹟；退守台灣後，也有「823砲戰」等軍民同心抵禦共軍的英勇事蹟，拿今日政府軍棄守的阿富汗，去比喻當時的國共內戰，不僅不倫不類，而且侮辱了當時參與戰爭及犧牲的國軍將士和民眾。
朱立倫也抨擊稱，他們必須正告民進黨，時間不用倒退那麼久，要類比的話有個更近的例子。台灣在2008以前，就有一個「麻煩製造者」讓國際頭痛、唾棄，那個政黨就叫做民進黨。阿富汗今天有個貪腐、逃難時飛機裝滿現金的甘尼總統，台灣也出過一個貪污世界聞名的總統，政黨也是民進黨。民進黨有空嘲諷1949的國民黨，不如先看看2008的自己。
新聞來源為Newtalk 新頭殼