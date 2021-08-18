東南亞疫情下大開民主倒車　印尼、越南新聞自由受侵害

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報告中指出，總統佐科威的競選承諾包括將捍衛新聞自由，但在其第一個5年任期中卻沒有做到，尤其經常發生動亂的西巴布亞省（West Papua）對媒體的管控更加嚴格。不少在當地揭露軍方暴行和人道危機事件的記者都遭到逮補起訴，針對記者的暴力威脅或恐嚇行為持續發生，印尼當局也會在情勢緊張時在當地不時斷網以阻止外界得知當地情形，嚴重剝奪大眾「知」的權利。
此外，不少保守宗教組織也會對記者的報導進行威脅恐嚇。印尼的《褻瀆宗教罪》（Blasphemy law）和《電子資訊交易法》（Electronic Information and Transaction Law）都被認為損害民主價值及新聞自由，不少記者在這些法條的約束下也紛紛陷入「自我審查」的困境。
疫情下，印尼政府也如許多國家一樣，借防疫或打擊假新聞的名義掃蕩異議言論。無國界記者組織就指出，印尼在去年4月通過一紙命令，授權警方可掃蕩「針對總統或政府的敵意訊息」，言論甚至不需疫情相關，也不需被認定為「假新聞」，違規記者就可被判最高18個月有期徒刑。此外，不少人也擔心印尼執政政府將利用封城之亂趁機於議會通過一系列法條修改，這其中就包括一項將損害新聞自由的條文修改草案，該草案在2019年就被提交至議會，但因民間大規模的反對浪潮而暫緩，到2020年4月又重啟研議。
此外，印尼2020年度的EIU民主指數報告為第64名，分數創下該國14年來新低，被告中評印尼為「有缺陷的民主制度」，也提及該國言論與新聞自由受到限縮的情形。外媒引述印尼法律援助基金會（YLBHI）統計數據指出，2020年共有351件侵犯公民自由的事件發生，其中有52%的案件導致受起訴者被判入獄，人們被禁止搜尋資料、發表言論，且個資受到侵害。
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本就是高壓政權的越南情況則更為慘淡，在同一份新聞自由度報告中排名第175名，在東南亞多國中吊車尾，也是排行榜中的倒數第6名的國家。在越南長期對媒體及言論自由的監管下，全國媒體都恪守越南共產黨的指令，因此反對聲音全都仰賴獨立記者、部落客等進行報導，而他們也往往被判重刑或成為警察暴力執法的受害者。越南當局經常以「顛覆國家政權」、「宣揚反政府思想」、「濫用民主自由的權利損害公眾利益」等罪名起訴記者，且判罰刑期相較其他東南亞國家重許多。在EIU的2020民主指數報告中也將越南列為「極權國家」，排名137名，為亞洲地區倒數第5。
儘管越南疫情狀況相對穩定，但官方對於獨立批判聲音的搜捕卻沒有趨緩。2020年已經有多名記者被捕，其中3人被判處11至15年不等刑期，一名曾於2019年獲得無國界記者組織頒獎的一名女記者也被捕，目前全國總共有超過30名記者或部落客正在服刑或被拘留。此外，越南當局也因應網路使用日益普遍而加強網路控管的方針，還特意成立由超過1萬人組成的軍方網軍「47 部隊」，用以在社群媒體上維護黨的政策並攻擊反對派聲音。官方也加強對社群媒體言論的審查並要求社交平台交出擁有超過1萬名追隨者的網紅之聯絡資料，以加強控管。
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