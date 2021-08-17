唯一沒被吳亦凡染指！她曝光「選妃群組」可怕內幕

男星吳亦凡因為涉嫌誘姦未成年少女一事鬧得沸沸揚揚，上個月31日被刑事拘留後，於昨（16）日被大陸檢方批准逮捕。而在警方調查過程中，發現一名女孩是唯一沒被吳亦凡染指的，她接受訪問時，公開了吳亦凡的「選妃群組」與誘騙過程，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-17 21:05:57
吳亦凡被網紅都美竹爆出誘姦未成年少女後，事件如滾雪球般越演越烈，警方在調查時，發現受害者不只一人，其中一位化名林青的女孩，配合調查吳亦凡一案，而她是唯一沒遭吳亦凡伸狼爪的女孩。她日前接受了媒體訪問，提到去年5月時，吳亦凡的工作團隊以選MV女主角為由，拉她進了群組，一開始她以為是詐騙，但群組中的工作人員傳了吳亦凡的影片來證明並非造假。
但林青依舊沒有完全相信對方所言，之後她被工作人員問了星座、初戀在不在等問題，這些疑似身家調查的問題令她不適，也開始懷疑對方動機不單純，且發現群組裡的女孩幾乎都還是大學生，工作人員根本是透過群組來替吳亦凡選妃。
又過了幾天，林青竟然收到了吳亦凡打來的電話，對方第一句話就是安撫她，「真的是我，是哥哥」，後來吳亦凡打來的電話不是約她出門，就是要她去外地陪伴，她感到不對勁，因此在家教與老師的建議下，選擇了拒絕吳亦凡的邀約，也成了在吳亦凡事件中唯一沒有被染指的女孩。
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