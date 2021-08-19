影／長輩請喝茶要做這個手勢！喝茶禁忌你犯了幾個

每當有客人來訪時，家中長輩都會準備茶水招待客人，有些講究的長輩都會有專業的茶具、高級的茶葉現泡新鮮的茶。YouTube頻道「超認真少年Imserious」日前發布一支影片，分享有關與長輩喝茶的禁忌，當長輩倒茶給你喝時，要做出「一個手勢」，以表感謝之意。
影像中心/綜合報導
2021-08-19 13:00:00
YouTube頻道「超認真少年Imserious」平常分享一些與工人、機車、改裝相關的影片，日前他們分享一支「泡茶禮儀」的影片。影片中有提到，跟長輩喝茶時，長輩們都會邊講話邊倒茶，這時如果向長輩說謝謝，打斷長輩說話是非常沒有禮貌的。還有一種人，會在長輩幫你倒茶時，合掌感謝，這樣的動作也是不禮貌。
因此影片中分享了一個手勢，在長輩倒茶時，可以伸出食指與拇指，點擊桌面，以表感謝。這個動作的由來，是發生在乾隆微服出巡時，帶著兩名隨扈來到一間客棧，當店小二端上茶，乾隆一時興起，為身旁的兩位隨扈倒茶，兩名隨扈為了不讓微服出巡的皇上曝光，無法五體投地叩謝皇上，因此他們以手敲桌，代表叩謝之意。
影片發出後，有吸引不少網友討論，有人認為每個家庭的規矩也不一樣，「我們家是微點頭，雙手把茶杯推出去接茶，或是推出去說謝謝。如果我在家點兩下桌面，應該會被揍。」、「這道理其實很多所謂的長輩也不懂，手點桌反而被認為輕佻，還是微伸手輕扶茶杯，這樣比較不會錯。」（影音編輯：劉俊佑）