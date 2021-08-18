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成死局？聯亞EUA慘遭滑鐵盧　學者指活路「大有可為」

▲聯亞EUA未過，將提起申訴且並無取消三期臨床規劃，聯亞到底會不會做白工？專家學者也出面表態。（示意圖／NOWnews資料照）
▲聯亞EUA未過，將提起申訴且並無取消三期臨床規劃，聯亞到底會不會做白工？專家學者也出面表態。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-18 09:53:39

聯亞疫苗緊急授權（EUA）日前遭食藥署審查決議不通過，引發喧然大波，不過，聯亞沒有因此放棄，立即對外公告將提起申訴，未來將針對現正流行的Delta病毒株進行三期臨床測試。但疫情發展至此，不少國家也開始進行次世代疫苗研發，聯亞到底會不會做白工？中研院生醫所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，聯亞的疫苗只是沒通過EUA，未來還大有可為；而前疾管局（現為疾管署）局長張鴻仁也說，觀察聯亞的後續動作，就可以知道該疫苗的優勢。

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國產聯亞疫苗EUA慘遭滑鐵盧引發各界關注，儘管聯亞宣布將不會停止預定於印度執行的三期臨床試驗，更向主管機關食藥署提出申訴，但子公司聯亞藥股價依然應聲大跌，17日盤中一度腰斬，股民信心崩盤，不過專家學者對該疫苗抱持的態度並不悲觀。何美鄉直指：「大家怎麼都那麼不會想呢？」聯亞疫苗只是這次的EUA審查沒有通過，所謂的緊急授權就代表不是常態，而是在緊急狀態下使用，「聯亞未來還是可以申請一般的藥證，而且不能忽略的是，現在全球的疫苗數量依然不足，且由於我們對於新冠病毒的了解還不多，所以聯亞疫苗可以從多方找出路。」

目前年輕世代由於供貨問題，遲遲沒有疫苗可以施打，何美鄉認為，年輕族群就很適合聯亞研究，另外，現在也有其他國家考慮讓人民接種第三劑疫苗以提高保護率，對於有血栓病史的病人是不是適合接種聯亞的疫苗也值得深入研究。此外，她還提到，目前的疫苗都是以原始病毒株為標的設計，對於全球流行的Delta病毒株是否有效？或可能效果更好？也是未來可以發展的目標，因此三期臨床的確有必要，「從年齡到族群的差異性當可以考慮，不可能因為緊急授權沒有通過就放棄這支疫苗。」

張鴻仁也抱持著同樣看法，「現在疫情還沒過去，全球還有200多支疫苗正在研發階段。」雖然高端和中央並無公布緊急授權審查的詳細內容，大家都是霧裡看花，只有真正的局內人才知道理由，因此聯亞後續的行動值得關注。張提醒，聯亞子公司聯亞藥是上市櫃生技公司，自然有商業考量，因此決定還是進行三期臨床試驗，就代表他們認為，這支疫苗在疫情之下依然存在優勢，而且日前也已經對外公告將對食藥署提出申訴，「那就要看他申訴的內容，和提出三期臨床的細節，就可以知道聯亞後續想要走的方向。」

聯亞申請EUA失敗的消息引起各方討論，食藥署也在輿論壓力下發出聲明表示，未通過原因主要是因為中和抗體效價低於AZ疫苗67%，在法規上屬於「劣於」AZ疫苗因此未能取得授權，聯亞則反擊，現在變異株橫行，但食藥署卻以原始病毒株作為標準，將申請以Delta病毒株做測試，重新判定審查結果。

國產疫苗一波三折，早一步通過EUA的高端疫苗目前通過封緘檢驗可施打數量也僅有27萬多劑，對於接種覆蓋率貢獻有限，原本外界看好聯亞對疫苗的產能具規模，能為台灣帶來及時雨，不料現今未能取得EUA，大多數國人何時能接種到第一劑疫苗？現在看來，還有一段時間要等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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