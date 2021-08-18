成死局？聯亞EUA慘遭滑鐵盧　學者指活路「大有可為」

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目前年輕世代由於供貨問題，遲遲沒有疫苗可以施打，何美鄉認為，年輕族群就很適合聯亞研究，另外，現在也有其他國家考慮讓人民接種第三劑疫苗以提高保護率，對於有血栓病史的病人是不是適合接種聯亞的疫苗也值得深入研究。此外，她還提到，目前的疫苗都是以原始病毒株為標的設計，對於全球流行的Delta病毒株是否有效？或可能效果更好？也是未來可以發展的目標，因此三期臨床的確有必要，「從年齡到族群的差異性當可以考慮，不可能因為緊急授權沒有通過就放棄這支疫苗。」
張鴻仁也抱持著同樣看法，「現在疫情還沒過去，全球還有200多支疫苗正在研發階段。」雖然高端和中央並無公布緊急授權審查的詳細內容，大家都是霧裡看花，只有真正的局內人才知道理由，因此聯亞後續的行動值得關注。張提醒，聯亞子公司聯亞藥是上市櫃生技公司，自然有商業考量，因此決定還是進行三期臨床試驗，就代表他們認為，這支疫苗在疫情之下依然存在優勢，而且日前也已經對外公告將對食藥署提出申訴，「那就要看他申訴的內容，和提出三期臨床的細節，就可以知道聯亞後續想要走的方向。」
聯亞申請EUA失敗的消息引起各方討論，食藥署也在輿論壓力下發出聲明表示，未通過原因主要是因為中和抗體效價低於AZ疫苗67%，在法規上屬於「劣於」AZ疫苗因此未能取得授權，聯亞則反擊，現在變異株橫行，但食藥署卻以原始病毒株作為標準，將申請以Delta病毒株做測試，重新判定審查結果。
國產疫苗一波三折，早一步通過EUA的高端疫苗目前通過封緘檢驗可施打數量也僅有27萬多劑，對於接種覆蓋率貢獻有限，原本外界看好聯亞對疫苗的產能具規模，能為台灣帶來及時雨，不料現今未能取得EUA，大多數國人何時能接種到第一劑疫苗？現在看來，還有一段時間要等。
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