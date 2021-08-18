熱低壓偏北走！全台有雨　專家：仍有侵台可能

中央氣象局表示，今（18）日鋒面位在台灣北部海面，太平洋高壓勢力減弱，天氣較不穩定，雲量增多，預測西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖易有短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，各地午後都有局部較大雨勢發生的可能。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-18 07:55:59
氣象局預估，明（19）日鋒面仍位於台灣北部海面，馬祖容易有短陣雨或雷雨，西半部地區及東北部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後雷陣雨的範圍較大，各地都可能有午後局部短暫雷陣雨，到了週五、週六（20日、21日）太平洋高壓再度西伸，各地大多為多雲到晴，中午前後較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大臺北地區並有局部較大雨勢發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天2時「中央氣象局」路徑潛勢預報圖顯示，「熱帶低壓」剛通過關島，預測向西北西轉西北，將在琉球附近迴轉。發展為輕颱的機率降低，通過台灣鄰近海域的機率亦降低、但還不能完全排除﹔最新(17日20時)美國系集(GEFS)模式模擬，結果也是類似的，其中仍有少部分路徑靠近東北部海域；顯示其侵台的機率雖大幅降低、但還不能完全排除，仍應繼續觀察。
吳德榮說，今天到週五1鋒面通過北部海面，台灣附近水氣增多，午後持續有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢；其他時間也有局部短暫陣雨的機率。北台雲量略增、高溫略降，其他各地仍以多雲時晴為主，氣溫變化不大﹔今天各地氣溫落在，北部24至34度，中部24至35度，南部23至35度，東部23至36度。
最新模式模擬顯示，週六至下週二（24日），台灣仍在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有強對流發展，局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫再回升至35、36度，小心中暑。