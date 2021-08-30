專訪／正妹主播玩股票「慘賠6位數」　私下聯繫台商老闆

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葉思敏透露在疫情剛爆發時：「從友人得知興櫃股就是沒有漲跌幅限制，他們說是一個很專業老師說的。」加上自己也沒有多想，所以就決定投入一部份的資金試試看：「一下子漲，一下子又暴跌，然後就一下子就損失有6位數。」葉思敏投資失利後，決定開始好好做功課：「例如我會看公司的EPS、毛利率，如果真的要買，會稍微看一下他未來的走向和財報等，先弄清楚才會去做投資。」歷經波折的投資經驗後，葉思敏表示現在每一年的投資都算穩定，大致上都有17%左右的獲利：「我就會幫自己設定，停損點大概是獲利15%，我就會賣掉，除非是真的很看好他的長線以及趨勢才會繼續放。」
談及《看見新東協》改版，葉思敏與理財專家、觀眾互動的時間更長，透露來賓大多都是台商老闆：「他們在專業領域很厲害，可是在說話方面較沒有經驗，很多第一次上節目的人，會擔心分享的內容是不是觀眾想要聽的，會有很多的疑慮。」這就是葉思敏在錄影前，都會與台商老闆做好充足的準備原因：「我想要先了解整個狀態，從一個較廣的問題，然後讓他們回答，再慢慢問到細的問題，所以這就是會通話很久的原因，我可能就會一來一往這樣引導他們，然後告訴他當天就幫我從這幾題再擴大發揮，這樣他們也會比較有方向。」
另外，葉思敏也會練習與財經專家們，在節目上的臨場反應：「例如他們回答了一題後，要怎麼再導入更深入的問題，就考驗到妳的功課有沒有準備好，才有辦法再繼續往下問，要不然如果沒有聽懂，就很難再把問題走深。」葉思敏也強調掌握整體節奏的重要性：「若討論內容講得過於專業，一般觀眾的知識卻沒有這麼足夠，就必須思考是否該將內容走深，或是要就此止住這個話題，進行下個階段的訪談。」
而節目上光鮮亮麗、談吐如流的葉思敏，也時常趁著工作空檔與粉絲們互動，透露居家防疫期間嘗試了很多不同的餐點：「我有做法式吐司，而且要做得好吃，必須控制它的火候和時間。」她還笑說自己的拿手菜是番茄海鮮湯：「加烏賊、小卷和貝殼，貝殼很重要，因為貝殼可以提湯的味道，鮮度也會上來，後面再放入蝦子，不然很容易就煮太爛，這樣吃起來口感就沒這麼好。」
除了練習當廚娘，葉思敏也開始著手插花，重新照料在戶外放置許久的植物，讓家裡煥然一新、增添美感。談到是否擔心「防疫胖」，葉思敏表示疫情也讓自己有更多的時間能練習瑜伽：「我本來就有上瑜伽課，在實體課程有學到一些東西，所以就在家繼續做完。」她也透過高間歇運動來增強肺活量：「播報的時候非常需要肺活量，若在唸超過2、3分鐘的稿子，又戴著口罩，有時候上氣會不接下氣，所以其實平時的運動習慣，在播報上會有幫助。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。