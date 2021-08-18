日本大雨釀6死4失蹤　九州1週雨量已破年均一半

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到今天上午7時，鹿兒島縣枕崎市的48小時累積雨量達481.5毫米、和歌山市24小時累積216毫米，都創下開始觀測以來的新高紀錄。
九州各地從11日起持續降下創紀錄的大雨，九州北部與廣島縣雖雨勢減弱，但連日下雨讓土壤已含有大量水分，較少或短時間的累積雨量也可能導致土砂災害與河川氾濫，致災的危險性仍居高不下。
從11日起到今天上午7時，長野縣雲仙岳累積雨量達1229毫米、佐賀縣嬉野市1171毫米、廣島市三入548.5毫米。
嬉野市與福岡縣大牟田市等地，僅約1週的累積雨量就超過平均年間降雨量的一半。
NHK統計，截至昨天下午約6時，大雨已造成6人死亡、4人失蹤與11人受傷。
包括長崎縣雲仙市13日發生土石崩塌波及民宅，造成1名59歲女性死亡，她的67歲丈夫及32歲女兒下落不明；西海市14日晚間發現2名70多歲女性在灌溉水路死亡；長野縣岡谷市15日上午發生土石流沖毀民宅，造成母子3人死亡等。
另外，廣島縣東廣島市14日一名80多歲男性到田間查看後下落不明；熊本縣人吉市14日一名70多歲男性去檢查球磨川的船隻後失聯。
氣象廳指出，預料鋒面明天起將逐漸減弱，但已經下大雨的地區仍可能發生大規模的災害，須持續保持警戒、隨時關注各地方發布的相關資訊。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100818