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再談換柱　朱立倫：人生會有錯誤、現在私交很好

▲國民黨前主席朱立倫今（18）日接受資深媒體人王淺秋的廣播專訪，談及前主席洪秀柱，朱立倫說，對「換柱」當時的時空背景，他做得不好的地方已經向洪秀柱公開、私下道歉。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲國民黨前主席朱立倫今（18）日接受資深媒體人王淺秋的廣播專訪，談及前主席洪秀柱，朱立倫說，對「換柱」當時的時空背景，他做得不好的地方已經向洪秀柱公開、私下道歉。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2021-08-18 10:36:02｜2021-08-18 10:36:10

國民黨前主席朱立倫今（18）日接受資深媒體人王淺秋的廣播專訪，談及前主席洪秀柱，朱立倫說，對「換柱」當時的時空背景，他做得不好的地方已經向洪秀柱公開、私下道歉，人生會有錯誤與挫折，國民黨未來會更好；前高雄市市長韓國瑜也是在人生的挫折中不斷反省，他也是同樣在挫折中學習、反省。

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日前王淺秋在節目上痛批朱立倫放鳥受訪行程，朱立倫今日在節目一開始時特別再次跟王淺秋道歉，朱立倫說，「是要叫淺秋還是淺秋姐？」這是小誤會，因為助理開刀所以把事情鬧得不順利；王淺秋也說小小節目如果讓朱困擾，也真的是誤會。

王淺秋也提及，軍系前立委、卸任上將陳鎮湘出席朱立倫登記參選黨主席的場合，被外界解讀為前主席洪秀柱力挺，但洪秀柱發聲明強調，並無支持任何候選人。

朱立倫說，很多軍事將領在他登記時都出席活動，像是退役上將季麟連、陳鎮湘等，可他從頭到尾都沒有提到跟洪秀柱相關的訊息，如果洪秀柱要支持誰會自己出面，但因為陳鎮湘是洪任黨主席時代的副主席，外界會有洪系力挺的解讀，所以洪的聲明是很正確的。

朱立倫表示，他跟洪秀柱的私交很好，也常聊天，他也對換柱當時的時空背景，他做得不好向柱公開、私下道歉。

黨內認為朱立倫參選黨主席，是因為黨現在狀況好了才出來參選，朱表示，他感謝、肯定黨主席江啟臣與黨內同仁過去一年多的辛苦與承擔，但面對不受控的政府，國民黨是否夠強？台北市長柯文哲、民眾黨也急起直追，如果不改變，就會有危機。

朱說，針對黨團戰力、14縣市長、22縣市議會黨團團結，或許以他過去做過主席、16年縣市長與副閣揆的歷練，可以讓國民黨有新的面貌。

國民黨智庫副董事長連勝文昨日辭去職務，外界認為是選擇力挺朱立倫，朱立倫說，連勝文對國民黨充滿熱情與愛，都跟他一樣希望國民黨更好，連勝文對現狀有些看法希望黨能改變。

朱立倫會後受訪時，正要主持節目的中廣董事長趙少康也現身給朱鼓勵。

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