檢討三重警執法過當 侯友宜籲：警察不是某個人的警察
新北市警察局三重分局中興橋派出所的員警，違法對印尼籍女移工逮捕上銬，引發各界的撻伐，質疑是中壢女老師案翻版；經三重分局調查後，認員警有執法違失，移請新北地檢署偵辦外，新北市警察局長黃宗仁今（18）日在市政會議上向市長侯友宜及市府團隊致歉。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-18 11:00:51
侯友宜表示，三重基層員警執勤的過程，漠視與侵害外籍勞工的人權，嚴重傷害人民對警察的信任，新北是一個大熔爐，除有新住民，也有很多外籍勞工到新北奉獻，大家都應該受到尊重與保障；警方第一時間面對坦承錯誤、誠懇道歉，值得肯定，希望局長不要因為這件事情而氣餒，更期待警察在改變的過程中，要團結的勇於任事，保護新北市的人民，也更尊重人權。
侯友宜指出，警察要行政中立並效忠中華民國、國家、人民，「保護合法、取締非法、制裁暴力」，警察勇於執法、捍衛尊嚴，他也尊重警察的人事制度，唯有警察的人事制度健全，才能保有行政中立、有尊嚴的勇於執法，這是他從基層警察、當了警政署長、新北市長後，永不變的初心；不管在高階或基層的警察同仁，大家都是一個團隊。
侯友宜強調，警察是一個團隊，是國家的警察，不是某個人的警察，都是保護人民的警察，當人民遇到困難時，警察就會站出來守護人民，黃宗仁局長對於打擊黑幫從不手軟，幾次的槍擊案造成社會動盪，他都站在第一線的勇於打擊犯罪；而為讓治安能夠做好、警察勇於任事，必須讓警察有尊嚴、保有行政中立、擁有完整明確的人事制度，才能承擔愛護國家、守護人民的責任。