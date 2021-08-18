巷仔內／九二共識紛擾20年　國民黨兩岸論述將走向何方？

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海基會認為，雙方已同意由兩會可各自採用口頭方式表述一個中國原則（被簡稱為「一中各表」），海協會則認為雙方對於「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」達成共識（簡稱「各表一中」）。
九二共識這個名詞在談判後沒有馬上出現，它是經由兩個官方授權的非官方組織（海基會與海協會）口頭協商形成的不成文共識，沒有簽署正式文件，雙方認知與表述也不完全相同。
1999年，時任中華民國總統李登輝在訪談中提出了特殊國與國關係（兩國論），在兩國論提出後，中華人民共和國方面關閉了交流管道，要求台灣盡速回到一個中國原則。
蘇起創造九二共識 包裝兩岸關係
2000年，時逢台灣第一次政黨輪替，在政權移交前，行政院大陸委員會主委蘇起首次將九二共識與「一個中國，各自表述」連結。蘇起後來也坦言，九二共識是為重新包裝一中各表自創的名詞。
2005年，時任中國國民黨主席連戰訪問中國大陸，與中共總書記胡錦濤會晤後，中國共產黨與中國國民黨共同承諾將推動九二共識。因此，九二共識成為中國國民黨對中華人民共和國的指導方針，九二共識的字眼也首次出現在中華人民共和國的官方文件上。
2008年，在總統馬英九任內，九二共識被正式確立，海峽兩岸簽訂ECFA協定以及兩岸領導人會面，被認為是基於九二共識取得的最大成就。
不過，2016年民進黨籍總統蔡英文就任中華民國總統後，僅承認九二香港會談的歷史事實，但不承認存在「九二共識」。民進黨主張九二共識是中國國民黨與中國共產黨兩黨私下所形成的共識，不代表台灣整體意見。此後兩岸關係轉淡，北京堅持「兩岸同屬一個中國，反對台獨。」
習近平強調統一 九二共識變調
九二共識在國民黨內曾經是兩岸事務的定海神針，不過，2019年，中國最高領導人習近平發表《告台灣同胞書》定調九二共識為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，實現「和平統一、一國兩制」目標，並深化兩岸交流，實現同胞心靈契合。但不承諾對台灣放棄使用武力，並為統一台灣保留採取一切必要措施的選項。
從習近平談話來看，中國把九二共識中的「各表」拿掉，只剩下「一中」，也讓九二共識內涵只剩下統一，九二共識從此變了調。
2020年，國民黨在總統及立委選戰中大敗，原以為可以延續2018年九合一大選贏得過半縣市長的氣勢，重返執政，結果卻摔了一大跤。黨內解讀，2019年國民黨未積極澄清一國兩制台灣方案，讓九二共識跟一國兩制被劃上等號，成為大敗關鍵。
自此，國民黨內也陷入了兩岸論述之爭，青壯派黨主席江啟臣領導下的國民黨認為，在主流民意的認知中，九二共識已經跟一國兩制劃上等號，必須要重新調整兩岸論述，國民黨才可能存續。
因此，國民黨進行一連串改革，刻意淡化九二共識，將其定位為歷史事實，但是，此舉受到強烈黨內反撲，黨內大老前總統馬英九、前副總統連戰、吳敦義、前主席洪秀柱等人極度不滿，江啟臣更被痛批淪為「小綠」。
江啟臣拋憲法九二 引黨內論戰
為安撫黨內不滿情緒，江啟臣只好折衷提出「基於中華民國憲法的九二共識」，被稱為「憲法九二」，從憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性，讓兩岸溝通互動，又能凸顯中華民國存在事實。江啟臣努力讓各界對九二共識的理解與信任逐步恢復，堅持三民主義精神、堅定捍衛中華民國及台灣人民利益，這是穩定兩岸關係的基石。
近日，國民黨主席選戰開打，黨內又開始針對兩岸論述路線進行論戰，黨主席參選人之一的張亞中批評江啟臣的憲法九二不知所云，根本在迴避九二共識。對手前黨主席朱立倫也認為，無需創造新名詞。
到底國民黨的兩岸論述會走向何方？可能要等新任主席上任後重新定義，更要看台灣民眾是否買單。