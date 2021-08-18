外交部追查高端密件電報外流 費鴻泰：回到警總戒嚴時代
針對外交部徹查日前外流的外交部密件電報，國民黨立院黨團總召費鴻泰今（18）日質疑，外交部是藉此讓內部不敢再吹哨，這心態是回到警總戒嚴時代，非常可惡。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-18 11:07:49｜2021-08-18 11:16:19
國民黨主席江啟臣7月27日曝光一份發給外交部電報公文，發文對象為駐友邦大使館，表達願意捐贈高端疫苗。隔日，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬等人就召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」，外交部長吳釗燮事後也下令徹查。
對此，費鴻泰上午受訪時說，追查吹哨者很荒謬，為了幫高端疫苗護航，外交部在高端疫苗通過EUA之前就發函給友邦，現在應該跟外界說清楚講明白，而不是追查誰洩密，若高端沒有保護力，「請問台灣對得起友邦國家嗎？國際形象不會被影響嗎？」立委林奕華也表示，除了外交部之外，食藥署的政風單位最近也在追查洩密的內部人員，她直批，外交部、食藥署不思檢討，反而進行內部調查，政府不應是這樣的心態。
此外，林奕華也指出，北市高中職以下學校和幼兒園將於9／1開學，只剩下2個禮拜的時間，上千名教師們卻尚未施打疫苗，要求政府盡快安排教職員施打，保護學童，同時也質疑政府是否規劃讓教師、補教從業人員施打高端疫苗。