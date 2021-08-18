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快訊／陳時中：本土確診增6例、死亡連4天「零」

▲33化學兵群在新冠肺炎疫情中，使用新款的「氣體消毒機」於捷運站月台及周邊清消。（圖／軍聞社提供）
▲33化學兵群在新冠肺炎疫情中，使用新款的「氣體消毒機」於捷運站月台及周邊清消。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-18 14:07:43

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至80多歲，其中1例8月14日發病，餘均為無症狀感染，個案分布為臺北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月16日累計公布14,663位確診個案中，已有13,214人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.1%。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1名男性、4名女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案15996、案15998)、沙烏地阿拉伯(案15997)、印度(案15999)、法國(案16000)入境，入境日介於5月17日至8月15日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診，分別為1,351例境外移入，14,487例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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