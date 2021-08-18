居家防疫青銀共學　青年志工拍攝線上趣味教學短片

疫情警戒期間為使無法參加社區關懷據點活動的長者，得以在家與家人互動學習新知，高市府青年局志工團特別規劃「居家防疫青銀共學工作坊」服務活動，由青年志工製作內容有趣且簡單、適合長者觀看的教學影片11支，影片主題包括，異國料理廚房、多國語言教室、國際生活文化館、防疫健康養生館等。
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青年局局長張以理表示，因防疫政策及據點條件式開放等限制，志工改採錄製線上教學影片模式，製作一系列極富巧思的線上趣味教學短片。影片已上架至高市府青年局官方YouTube頻道，亦將提供給大寮中庄、左營聖南及甲仙大田等地社區關懷據點，提供給長者家屬，供大家在家青銀共學。透過這些影片，家庭成員除了可以陪伴長者學習不同國度的料理、語言、文化，還有適合長者在家或坐或站的健康操教學，影片內容歡樂有趣又兼具教育意義。
青年局舉例，來自越南，目前就讀於國立高雄科技大學的志工張氏玉與阮氏明玉與本國籍志工合作，分別製作「越南春捲」料理課程及「Travel With Me」以中、日、英、越南語的多國語言教學；印尼籍志工吳秋琴則與其他志工共同創作「印尼之旅」，以飛機艙為場景，在空中向旅客介紹印尼景點、食物特產、文化與台灣的連結、印尼獨特之處等。還有全程用台語發音，引導長者做健康操的短片，就是要讓全家大手牽小手，爸媽爺奶動起來。
青年局指出，為了提升志工線上服務能力與水平，青年局在此次服務活動之前特別邀請業界導演歐全翔傳授影片製作技巧，例如編寫腳本、拆解鏡頭拍攝位置，輔導志工完成高水準影片，在這個網路自媒體盛行的時代，青年志工可以在投入公益服務的過程中跟上潮流趨勢並發展職涯潛能。