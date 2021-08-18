居家防疫青銀共學　青年志工拍攝線上趣味教學短片

疫情警戒期間為使無法參加社區關懷據點活動的長者，得以在家與家人互動學習新知，高市府青年局志工團特別規劃「居家防疫青銀共學工作坊」服務活動，由青年志工製作內容有趣且簡單、適合長者觀看的教學影片11支，影片主題包括，異國料理廚房、多國語言教室、國際生活文化館、防疫健康養生館等。





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▲引導長者做健康操的短片，就是要讓全家大手牽小手，爸媽爺奶動起來。（圖／高市府青年局提供）

× ▲引導長者做健康操的短片，就是要讓全家大手牽小手，爸媽爺奶動起來。（圖／高市府青年局提供）

▲「居家防疫青銀共學工作坊」服務，由青年志工製作內容有趣且簡單、適合長者觀看的教學影片。（圖／高市府青年局提供）