農曆七月怪現象！37%企業有營運禁忌、31%員工怕獨自加班

我是廣告 請繼續往下閱讀
該統計結果指出，相較前一兩個月，每逢「農曆七月」的業績在自認「持平」的企業，佔69.7%；覺得「反而更好」的佔19.3%；「通常會下滑」的，也佔了11%。但在針對公司重要公務時程安排上，有37.3%的企業透露，會事先參考「農民曆」上的「吉凶日與時辰」。合計36.8%的公司更指出，其實有營運上的「禁忌」潛規則，又分成21.8%為「僅有行業禁忌」；11.3%為「兩種(行業與公司本身)禁忌皆有」；3.7%為「僅有公司本身特有禁忌」。
若有過「獨自加班」經驗的上班族，這當中又有40.2%透露，其實有碰過心中「無法解釋」的奇怪狀況，主要情況依序為「公司某個角落出現怪聲」(70.3%)、「感覺公司某個角落有影子閃過」(51%)、「感覺有腳步聲接近，卻沒看到人」(37.4%)，以及「公司電燈忽明忽滅」(33.6%)、「公司門窗突然自動打開」(28.2%)、「上洗手間突然有沖水聲」(25.9%)、「辦公桌上的東西突然掉到地上」(20.8%)、「電話響了以後，馬上接卻沒人回應」(17.9%)，以及「電器、電腦突然運轉」(10.8%)、「電梯過站不停，或停的樓層都沒人進來」(9.2%)。
有30.7%的上班族坦言，每逢農曆七月份，其實「不敢」自己一個人在公司加班。另外對於公務規劃，也有28.9%的人指出，會事先參考「農民曆」上的吉凶日與時辰。
另在中元普渡儀式，有高達85.8%的企業表示，今年「會舉行」中元普渡儀式，而且比起去年，普渡儀式的預算有79.3%為「持平」；有16.8%為「減少」；僅3.9%為「增加」；平均金額落在4462元。主要採購的用品，依序為：「餅乾、零食」(90.2%)、「水果」(85.6%)、「飲料」(82.2%)，以及「金紙、香爐」(79.5%)、「罐頭食品」(65.4%)、「泡麵」(63.7%)、「糖果」(51.6%)、「三牲」(50.3%)，以及「毛巾、臉盆」(47.5%)、「線香、蠟燭」(44%)。
有趣的是，根據調查，在參加公司中元普渡儀式時，上班族「真實內心狀態」有60.7%屬於「會想祈求工作順利」；20.6%屬於「當下不多想，完全放空」；18.7%屬於「會想等下分到什麼供品」。